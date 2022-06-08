https://ria.ru/20220608/mintsifry-1794032928.html
Минцифры предложило перевести сайты региональных властей на "Гособлако"
Минцифры предложило перевести сайты региональных властей на "Гособлако" - РИА Новости, 08.06.2022
Минцифры предложило перевести сайты региональных властей на "Гособлако"
Минцифры РФ предлагает перенести сайты региональных органов власти на единую облачную платформу (гособлако), что позволит защитить их от кибератак, заявил глава РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:58
2022-06-08T15:58
2022-06-08T15:58
технологии
россия
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает перенести сайты региональных органов власти на единую облачную платформу (гособлако), что позволит защитить их от кибератак, заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая с отчетом о ходе реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" в Совете Федерации."В первую очередь атакуют государственные сайты… поэтому мы понимаем, что единственная возможность - это переводить все эти сайты в защищённый режим. Для этого нами предложено сделать это в рамках централизованной платформы, государственного облака... которое поддерживается компанией "Ростелеком". Собственно, мы предлагаем регионам переезжать в такое защищённое пространство для того, чтобы гарантировать доступность сервисов независимо от объёмов компьютерных атак", - сказал Шадаев.По его словам, гораздо целесообразнее собрать сайты в одну защищённую инфраструктуру, чем создавать ее в каждом регионе и муниципальном образовании."Поэтому с регионами мы формируем план переезда тех, у кого нет возможности защитить сайт самостоятельно. Всем им будет предложена возможность безвозмездно встать на федеральную инфраструктуру", - добавил Шадаев.В конце 2021 года Минцифры РФ предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.Ранее отмечалось, что перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.
https://ria.ru/20220606/torgovlya-1793418072.html
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технологии, россия, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры предложило перевести сайты региональных властей на "Гособлако"
Минцифры предложило перевести сайты региональных органов власти на платформу "Гособлако"
МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает перенести сайты региональных органов власти на единую облачную платформу (гособлако), что позволит защитить их от кибератак, заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая с отчетом о ходе реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" в Совете Федерации.
"В первую очередь атакуют государственные сайты… поэтому мы понимаем, что единственная возможность - это переводить все эти сайты в защищённый режим. Для этого нами предложено сделать это в рамках централизованной платформы, государственного облака... которое поддерживается компанией "Ростелеком
".
Собственно, мы предлагаем регионам переезжать в такое защищённое пространство для того, чтобы гарантировать доступность сервисов независимо от объёмов компьютерных атак", - сказал Шадаев.
По его словам, гораздо целесообразнее собрать сайты в одну защищённую инфраструктуру, чем создавать ее в каждом регионе и муниципальном образовании.
"Поэтому с регионами мы формируем план переезда тех, у кого нет возможности защитить сайт самостоятельно. Всем им будет предложена возможность безвозмездно встать на федеральную инфраструктуру", - добавил Шадаев.
В конце 2021 года Минцифры РФ
предложило закрепить в российском законодательстве понятие "гособлако", или "государственная единая облачная платформа". Министерство определяло гособлако как "совокупность унифицированных облачных услуг", которые оказывают независимые поставщики.
Ранее отмечалось, что перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе гособлако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.