https://ria.ru/20220608/mcdonalds-1794010937.html

Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий

Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий - РИА Новости, 08.06.2022

Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий

Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу, там размещены пять вакансий и предоставлена возможность заполнить электронную... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:08

2022-06-08T15:08

2022-06-08T15:09

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу, там размещены пять вакансий и предоставлена возможность заполнить электронную анкету.Согласно информации на сайте, первым в числе вакансий значится "работник предприятия", в обязанности которого входит обслуживание посетителей на прилавке, приготовление продукции на кухне и поддержание чистоты в зале и на прилегающих территориях. Ищут также "работника бригады подготовки и открытия", но эта вакансия только для совершеннолетних мужчин. В обязанности специалиста входит выполнение в ночное время всех процедур по подготовке оборудования и помещений предприятия к открытию.В компанию также требуются специалисты отдела кадров, сменный техник, который должен контролировать правильность работы всех инженерных систем предприятия, а также менеджер-стажер. По телефону колл-центра Санкт-Петербурга корреспонденту РИА Новости сообщили, что в регионе работник предприятия получает 188 рублей в час, оклад у специалиста отдела кадров составляет 55,2 тысяч рублей, менеджера-стажера - 41 тысяча рублей, а у сменного техника - 57,5 тысячи рублей.Списки требований к кандидатам в основном содержат информацию о том, что соискателю нужно иметь в наличии все необходимые документы для трудоустройства в соответствии с законодательством РФ и быть старше 18 лет. Вакансия менеджер-стажер и вовсе подразумевает интенсивный курс обучения, рассчитанный на 180 дней. "Цель программы обучения — подготовить менеджера руководящего уровня, с перспективой дальнейшего карьерного роста до уровня директора предприятия и выше", - говорится в описании.Судя данным на сайте, центры приема на работу открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Там также размещена карта с местом нахождения всех точек McDonald's в России.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

https://ria.ru/20220606/mcdonalds-1793608220.html

россия

москва

санкт-петербург

нижний новгород

казань

екатеринбург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, общество, россия, mcdonald's corporation, москва, санкт-петербург, нижний новгород, казань, екатеринбург