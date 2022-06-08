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Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий - РИА Новости, 08.06.2022
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Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий
Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий - РИА Новости, 08.06.2022
Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий
Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу, там размещены пять вакансий и предоставлена возможность заполнить электронную... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:08
2022-06-08T15:09
новости компаний - экономика
общество
россия
mcdonald's corporation
москва
санкт-петербург
нижний новгород
казань
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу, там размещены пять вакансий и предоставлена возможность заполнить электронную анкету.Согласно информации на сайте, первым в числе вакансий значится "работник предприятия", в обязанности которого входит обслуживание посетителей на прилавке, приготовление продукции на кухне и поддержание чистоты в зале и на прилегающих территориях. Ищут также "работника бригады подготовки и открытия", но эта вакансия только для совершеннолетних мужчин. В обязанности специалиста входит выполнение в ночное время всех процедур по подготовке оборудования и помещений предприятия к открытию.В компанию также требуются специалисты отдела кадров, сменный техник, который должен контролировать правильность работы всех инженерных систем предприятия, а также менеджер-стажер. По телефону колл-центра Санкт-Петербурга корреспонденту РИА Новости сообщили, что в регионе работник предприятия получает 188 рублей в час, оклад у специалиста отдела кадров составляет 55,2 тысяч рублей, менеджера-стажера - 41 тысяча рублей, а у сменного техника - 57,5 тысячи рублей.Списки требований к кандидатам в основном содержат информацию о том, что соискателю нужно иметь в наличии все необходимые документы для трудоустройства в соответствии с законодательством РФ и быть старше 18 лет. Вакансия менеджер-стажер и вовсе подразумевает интенсивный курс обучения, рассчитанный на 180 дней. "Цель программы обучения — подготовить менеджера руководящего уровня, с перспективой дальнейшего карьерного роста до уровня директора предприятия и выше", - говорится в описании.Судя данным на сайте, центры приема на работу открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Там также размещена карта с местом нахождения всех точек McDonald's в России.
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
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россия
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новости компаний - экономика, общество, россия, mcdonald's corporation, москва, санкт-петербург, нижний новгород, казань, екатеринбург
15:08 08.06.2022 (обновлено: 15:09 08.06.2022)
 
Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт вакансий

Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк"Макдоналдс"
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый McDonald's в России открыл отдельный сайт для поиска сотрудников на работу, там размещены пять вакансий и предоставлена возможность заполнить электронную анкету.
Согласно информации на сайте, первым в числе вакансий значится "работник предприятия", в обязанности которого входит обслуживание посетителей на прилавке, приготовление продукции на кухне и поддержание чистоты в зале и на прилегающих территориях. Ищут также "работника бригады подготовки и открытия", но эта вакансия только для совершеннолетних мужчин. В обязанности специалиста входит выполнение в ночное время всех процедур по подготовке оборудования и помещений предприятия к открытию.
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Вчера, 08:00
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В компанию также требуются специалисты отдела кадров, сменный техник, который должен контролировать правильность работы всех инженерных систем предприятия, а также менеджер-стажер. По телефону колл-центра Санкт-Петербурга корреспонденту РИА Новости сообщили, что в регионе работник предприятия получает 188 рублей в час, оклад у специалиста отдела кадров составляет 55,2 тысяч рублей, менеджера-стажера - 41 тысяча рублей, а у сменного техника - 57,5 тысячи рублей.
Списки требований к кандидатам в основном содержат информацию о том, что соискателю нужно иметь в наличии все необходимые документы для трудоустройства в соответствии с законодательством РФ и быть старше 18 лет. Вакансия менеджер-стажер и вовсе подразумевает интенсивный курс обучения, рассчитанный на 180 дней. "Цель программы обучения — подготовить менеджера руководящего уровня, с перспективой дальнейшего карьерного роста до уровня директора предприятия и выше", - говорится в описании.
Судя данным на сайте, центры приема на работу открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Там также размещена карта с местом нахождения всех точек McDonald's в России.
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