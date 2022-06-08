https://ria.ru/20220608/mashiny-1794072050.html

Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году

Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году - РИА Новости, 08.06.2022

Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году

Еще 100 машин скорой помощи заменят в Московской области в текущем году, в прошлом году заменили 340, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:59

2022-06-08T17:59

2022-06-08T17:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

здоровье - общество

светлана стригункова

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Еще 100 машин скорой помощи заменят в Московской области в текущем году, в прошлом году заменили 340, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."Мы обновляем парк автомобилей скорой. Новые машины удобные для сотрудников, врач может стоять в полный рост, сам автомобиль мягче идет, что дает бригаде возможность оказывать качественную медицинскую помощь при транспортировке. В том году мы заменили 340 машин, учитывая, что у нас парк всего 900. И в этом году обязательно заменим еще 100", - сказала Стригункова.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, светлана стригункова