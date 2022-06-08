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Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году
Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году - РИА Новости, 08.06.2022
Еще 100 машин скорой помощи заменят в Подмосковье в текущем году
Еще 100 машин скорой помощи заменят в Московской области в текущем году, в прошлом году заменили 340, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:59
2022-06-08T17:59
2022-06-08T17:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
светлана стригункова
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Еще 100 машин скорой помощи заменят в Московской области в текущем году, в прошлом году заменили 340, рассказала в интервью РИА Новости первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."Мы обновляем парк автомобилей скорой. Новые машины удобные для сотрудников, врач может стоять в полный рост, сам автомобиль мягче идет, что дает бригаде возможность оказывать качественную медицинскую помощь при транспортировке. В том году мы заменили 340 машин, учитывая, что у нас парк всего 900. И в этом году обязательно заменим еще 100", - сказала Стригункова.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, светлана стригункова