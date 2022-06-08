https://ria.ru/20220608/strigunkova-1793907597.html

Светлана Стригункова: в Подмосковье не было срывов поставок лекарств

Светлана Стригункова: в Подмосковье не было срывов поставок лекарств - РИА Новости, 08.06.2022

Светлана Стригункова: в Подмосковье не было срывов поставок лекарств

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала в интервью РИА Новости, сколько жителей Подмосковья заключили... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:00

2022-06-08T11:00

2022-06-08T17:43

интервью

московская область (подмосковье)

общество

здоровье - общество

светлана стригункова

новости подмосковья

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Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала в интервью РИА Новости, сколько жителей Подмосковья заключили брак в этом году, какая медицинская помощь оказывается для эвакуированных граждан ДНР и ЛНР, какие есть программы стимулирования и обучения для врачей, что планируется еще улучшить в системе здравоохранения, и есть ли проблемы с поставками лекарств из-за санкций. Беседовала Елизавета Крыпаева.– Ни для кого не секрет, что в пандемию и за текущий год люди начали проводить дома больше времени вместе. И, конечно, кто-то понял, что ему не подходит его вторая половинка, а у кого-то отношения укрепились. Если брать по статистике, с начала года по сравнению с прошлым сократилось или увеличилось количество браков?– Могу отметить, что в этом году количество браков увеличилось. Всего с начала года в Подмосковье было зарегистрировано 14,5 тысячи браков, это на 6% больше, чем годом ранее. Если брать референтные значения, сравнивать с 2019 годом, то показатель этого года больше на 3%. То есть, положительная тенденция видна. Люди стали чаще жениться, выходить замуж. Это не может не радовать.– А увеличилось ли количество разводов?– И здесь нам есть, чем поделиться. Количество разводов сократилось, их меньше, чем браков. Если браков с начала года было заключено 14,5 тысячи, то разводов – 11 тысяч. Это на 7,5% меньше по сравнению с прошлым годом. И по отношению к 2019 году мы тоже видим снижение. Так что у нас позитивные тенденции в плане семейного развития.– В Москве и Подмосковье молодым людям нравится заключать браки вне стен ЗАГСа: в метро, на фестивалях. Насколько это вообще распространено в регионе, и какие самые популярные места?– Многие пары при планировании свадьбы предпочитают делать выездную регистрацию. Мы подумали и решили, почему бы не ввести такую услугу в Подмосковье. Тем более, что с 1 января были внесены изменения в федеральный закон, которые позволяют делать выездную регистрацию. Мы провели опрос на портале "Добродел" по каждому городскому округу, чтобы определить самые желанные площадки у жителей для такой выездной регистрации. Многие выразили желание регистрировать браки в парках, усадьбах, музеях, в каких-то знаковых местах.Мы определили достаточно большое количество площадок, создали еще один Дворец бракосочетания, который не прикреплен ни к одной территории. Это команда людей, которые выезжают на место и осуществляют регистрацию на той площадке, которую выбрала пара. Постарались сделать эту слугу максимально удобной – достаточно подать заявление на портале госуслуг и определить локацию. Команда выездного дворца бракосочетания выедет туда и на месте проведет церемонию бракосочетания.Причем это можно делать на трех языках – на английском, французском и немецком. Ранее к нам неоднократно обращались пары иностранцев с желанием зарегистрировать брак. В год было около 15 таких случаев. Это были жители Америки, Турции, Кубы, Сирии и других государств.– В Подмосковье также приезжают беженцы из ДНР и ЛНР, могут ли они заключить брак?– Да, конечно. Для этого нужно только заявление. У нас беженцы заключили уже четыре брака: два в Химках, два в Ногинске. Причем, что интересно, это не молодежь, а люди среднего возраста – 40-48 лет.– За все время, что приезжают эвакуированные жители из Донбасса, сколько человек уже смогло обратиться за помощью к медикам? И сколько из них детей?– Мы оказываем все виды медицинской помощи, включая выдачу льготных лекарственных препаратов, которые в принципе, если брать стандартную ситуацию, положены жителям, которые зарегистрированы у нас в Подмосковье. По данным МЧС, на территории Московской области проживает более 20 тысяч граждан из Украины. В пунктах временного размещения на базе детских лагерей находятся 1300 человек – это те люди, у которых нет здесь родственников и друзей и которые не могут снять жилье. По приезду мы госпитализировали порядка 80 взрослых с ковидом. Еще три человека – с онкологией, они в данный момент проходят противоопухолевое лечение. Также мы провели амбулаторный прием беженцев в пунктах временного размещения, осмотрели детей. Порядка 20 человек с различными патологиями, отличными от ковид, получили лечение в стационарах. И около 2300 получили амбулаторную помощь.– В Подмосковье также начали трудоустраивать беженцев из Донбасса. По каким специальностям их трудоустраивают?– Я могу сказать только про медиков, потому что мы мониторим эту ситуацию. Уже 32 человека устроились на работу в наши медицинские организации. Это те, кто приехал в Подмосковье за время специальной военной операции. К нам вышли 17 врачей и 15 медицинских сестер. Врачи различных специальностей: урологи, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры скорой помощи и другие специалисты. Естественно, перед трудоустройством они проходят сертификацию документов. Если позволяют имеющееся образование и опыт, то мы с удовольствием устраиваем их в наши больницы.– В Московской области очень много программ стимулирования медперсонала, и деньги обещают, если привести друга. За счет программ стимулирования сколько человек удалось привлечь?– Тут я не побоюсь похвастаться – в Подмосковье действует беспрецедентное количество мер поддержки для медицинских работников. Такого, мне кажется, нет ни в одном субъекте РФ.По поручению губернатора с 1 января мы запустили компенсацию аренды жилья. Если у медработника или его близких родственников нет в собственности жилья на территории Московской области, то мы ежемесячно выплачиваем 20 тысяч рублей компенсации за съем жилья. Эта программа пользуется огромным успехом – ею пользуются 5,6 тысячи человек. Чтобы было удобно этой услугой воспользоваться, мы ее цифровизировали. Подать заявку можно через портал госуслуг. Медик просто загружает документы, указывает место работы и заполняет простейшую форму: есть ли у него родственники, жилье. Больше ничего делать не надо. ЗАГС проверяет родство, Росреестр смотрит наличие имущества. Вся сверка происходит автоматически. И специалист получает ответ – может он или не может получить эту услугу.Вторая наша новая мера поддержки – это программа "Приведи друга". Врачебное сообщество – очень большое и дружное. У многих специалистов есть коллеги, друзья, однокурсники. И программа как раз помогает таких специалистов притянуть для работы в наши медорганизации. И если компенсация аренды жилья – это массовая история, то "Приведи друга" работает точечно. В основном по ней приходят работать узкопрофильные специалисты, которые и нужны больницам. С начала года 66 человек таким образом привлекли.Также у нас работают социальная ипотека, программа "Земский доктор", губернаторская доплата, предоставление врачам земельных участков.– После того, как спала последняя волна коронавируса, количество вызовов врачей снизилось, или нагрузка еще держится?– Нет, она снизилась, причем существенно. До ковида, в 2019 году, у нас в сутки было порядка 10 тысяч вызовов врача на дом. В первую волну эта цифра подросла до 27 тысяч, во вторую – до 43-50 тысяч. В последнюю волну, когда был "омикрон", и вся нагрузка легла на амбулаторное звено, потому что люди не нуждались в помощи стационарной, но нуждались в помощи амбулаторной, у нас доходила нагрузка до 80 тысяч вызовов в сутки. Мы привлекали не только терапевтов, фельдшеров, работников неотложной помощи, но также узкопрофильных специалистов, которые помогали врачам вести приемы. Сейчас в сутки поступает 8,8-9 тысяч вызовов в сутки. То есть нагрузка сократилась практически в 10 раз.– Очень часто и региональный минздрав пишет, и вы, и губернатор Андрей Воробьев сообщаете, что инфекционные койки возвращаются в плановый режим работы. Но инфекционисты говорят, что в будущем тоже может быть очередная волна коронавируса. В Подмосковье заранее к этому готовы?– Да, мы все понимаем, что ковид никуда не ушел. У нас до сих пор происходит ежедневное выявление больных. Также, несмотря на то, что у нас сейчас превалирует штамм "омикрон", который легче протекает, чем "дельта", мы все равно 70-80 человек с ковидом в сутки госпитализируем. Однако сейчас нет такой потребности в койках. Если во вторую волну у нас было развернуто на пике 19 тысяч коек, а в последнюю – порядка 11-12 тысяч коек, то сейчас у нас работает менее тысячи коек. И все равно большой процент свободного коечного фонда, поэтому мы еще будем уменьшать количество коек для ковидных больных.Грозит ли нам новая волна? Она, наверное, грозит. Как многие инфекционисты говорят, все идет к тому, что вирус будет принимать более сезонный характер, как грипп. Но мы видим рост заболеваемости в Китае, Европе, Америке. Изначально наши инфекционисты прогнозировали, что в июне возможно начало новой волны. Но даже если и будет, мы уже имеем опыт, как с ней бороться. Первая волна была страшная, сейчас уже есть подготовленные стационары для того, чтобы их перепрофилировать под ковид, есть кадры, которые уже знают, как лечить. Поэтому мы знаем, как работать и что делать.– Также постоянно обсуждают, что из-за санкций прерываются поставки лекарств. Правда ли это, и достаточно ли запасов?– Лекарств, безусловно, сейчас достаточно. На данный момент у нас заключены контракты с поставщиками, тем не менее, риски остаются. Например, в ситуации, если производители импортных препаратов не откажутся их поставлять, может возникнуть вопрос с логистикой, так как могут увеличиться сроки или изменяться графики поставки. Из-за этого человек может получить необходимый лекарственный препарат чуть позже. Мы со своей стороны очень плотно работаем со всеми нашими производителями отечественных препаратов и нашими поставщиками, которые обеспечивают нам поставку импортных препаратов. Потому что все равно порядка 200 единиц льготных лекарственных препаратов импортного производства не имеют аналогов. В связи с этим мы встречаемся с нашими коллегами-производителями и поставщиками, стараемся им всегда помогать, держим руку на пульсе. Раньше эти встречи происходили постоянно. Сейчас мы продолжаем встречаться, но уже реже, так как ситуация нормализовалась и были найдены логистические цепочки. Можно сказать, что у нас не было ситуации срывов поставок лекарств. У нас стабильно сформирован четырехмесячный запас препаратов. Мы тратим порядка 14,5 миллиарда рублей в год на закупку лекарств, уже опубликовали практически все контракты, осталось меньше одного миллиарда законтрактовать. Отказов, если из контракта выходит поставщик, в принципе не бывает. Все привозят, всегда можно договориться по срокам.У наших производителей и поставщиков сохранились запасы лекарственных препаратов, и у них было время, чтобы сформировать новые логистические цепочки. Именно эти факторы и помогут избежать срывов поставок в будущем.Были сложности с L-тироксином, но в течение нескольких дней проблема была решена. Всегда бывают сбои в поставках, они и раньше были. Просто на это никто не обращал внимания, а сейчас ситуация очень остро воспринимается, и может возникнуть резонанс. Но, в принципе, все лекарственные препараты в наличии.Другая проблема, с которой мы могли бы столкнуться, это поставки в стационары лекарств, расходных и перевязочных материалов, катетеров. По факту, действительно, некоторые поставщики отказываются. Но не стоит забывать, что и поставщиков, и производителей все же очень много. Было несколько случаев, когда больницы обращались за помощью из-за того, что у них сложности, допустим, поставщик хочет расторгнуть контракт. В результате мы в течение двух дней находили других, и эти вопросы снимались.– В Подмосковье с начала года продолжаются открываться отделения в больницах, профильные реабилитационные центры. Сколько именно таких медицинских учреждений и отделений удалось открыть с начала года?– В прошлом году мы запустили три и еще три в этом. У нас открылись отделения реабилитации в Пушкино, Талдоме. В Одинцово мы дооснастили реабилитационную клинику. Мы расширяем профиль реабилитационной помощи. Если в прошлом году существующие отделения работали больше с опорно-двигательным аппаратом и центральной нервной системой, то сейчас у нас есть отделения реабилитации после COVID-19. Помимо этого, стараемся увеличить спектр возможностей тех реабилитационных отделений, которые оказывают медпомощь пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт. В ближайшее время в Химках откроется реабилитационное отделение.В планах открыть в регионе девять таких центров. Федеральное министерство здравоохранения уделяет этому вопросу особое внимание.– Также в Подмосковье уделяется большое внимание онкологическим заболеваниям. Как именно в регионе развивается работа онкологических служб?– В прошлом году это было нашим приоритетным направлением в работе. Мы открыли 18 центров амбулаторной онкологической помощи, в этом еще четыре. Важно быстро и точно диагностировать онкологические заболевания. Болезнь, "пойманная" на ранней стадии, лучше и эффективнее поддается лечению, а значит удастся сохранить качество жизни пациента.Удобство таких центров заключается в том, что пациенту не нужно ходить по врачам в разных учреждениях. Человек приходит в ЦАОП, где его принимает онколог, назначает ему исследования, которые можно пройти здесь же – это и эндоскопические, КТ, МРТ исследования, также можно сдать кровь на анализ. После полученных результатов проводится консилиум. Онкология лечится тремя способами: химиотерапией, хирургией и лучевой терапией. Исходя из полученных результатов исследований, врачи подбирают подходящую тактику лечения.Раньше весь этот процесс отнимал у пациента больше месяца. В прошлом году мы сделали в Центре управления регионом такие контрольные точки, по которым можем отслеживать всех больных с подозрением на онкологию и с уже поставленным диагнозом. В случае с онкологией важно, чтобы человек в течение трех дней попал к врачу-онкологу, обязательно в течение 14 дней он должен пройти все необходимые исследования. В течение одного дня после исследования должен пройти консилиум, который направит его на госпитализацию, либо на химиотерапию.Благодаря созданной в прошлом году в ЦУРе системе, мы можем видеть, что человеку поставили диагноз, и можем контролировать, проходит ли он необходимые исследования в положенный срок. Мы, в том числе, следим за учреждениями, чтобы они организовали этот процесс. У нас сейчас доступность в ноль дней, то есть в тот же день можно попасть на консилиум, в тот же день можно попасть к онкологу. Мы также работаем с частными партнерами, которые в отдельных округах делают ЦАОПы (центр амбулаторной онкологической помощи – ред.), оказывают помощь бесплатно, по полису ОМС. То есть они входят в нашу программу, мы им оплачиваем ту помощь, которую они оказывают.Мы закупаем оборудование. В этом году в Балашихинский онкологический центр поступит новый ускоритель. Были опасения по поводу поставки, так как оборудование импортное, но тем не менее, в ближайшее время планируется его установка.При онкологических заболеваниях важна ранняя диагностика и онконастороженность. То есть врачи, не только онкологи, но, например, и стоматологи, если видят какую-то опухоль на десне или просто в ротовой полости, должны направить человека на исследования.Раньше, условно года два назад, пропускали даже визуально видимый рак. Допустим, рак молочной железы, то есть видно, что что-то не в порядке, но терапевт, например, не обратил внимание. Мы эту программу запустили достаточно обширно. В этом году планируем три тысячи специалистов личного звена разного профиля обучить, как надо смотреть, на что обращать внимание.– По каким еще направлениям работает дистанционная консультация и какие еще есть идеи для этой сферы?– Мы активно начали развивать телемедицину во время пандемии. В нашем ведущем институте МОНИКИ открыли центр телемедицинских консультаций. В первое время врачи центра консультировали пациентов, переболевших коронавирусом и выписавшихся из стационара на долечивание домой. Основной задачей центра был мониторинг их состояния здоровья. За все время специалисты провели порядка 100 тысяч консультаций.В связи с высоким спросом на услуги центра, было принято решение расширить полномочия, и теперь телемедицинский центр проводит консультации жителей региона по разным профилям.Ежедневно в телемедицинском центре работают около 20 врачей. Большинство из них – терапевты. После первичной консультации при наличии показаний врач может принять решение перенаправить пациента к узкопрофильному специалисту. Для этого в телемедицинском центре также работают кардиологи, пульмонологи, неврологи, ревматологи, эндокринологи. При необходимости специалисты телемедицинского центра могут попросить оказать телемедицинскую консультацию врачей других специальностей из МОНИКИ.Кроме консультаций пациентов, в МОНИКИ проводят консультации врачей, когда специалисты других больниц Московской области могут обратиться к врачам МОНИКИ за консультацией по тактике ведения пациентов. Все это позволяет оказывать консультации пациентам даже со сложными клиническими случаями.По проекту "Онлайн поликлиника" мы проводим выписку льготных лекарственных препаратов. Если человек уже находится на диспансерном наблюдении, и он уже принимает лекарственный препарат, то после телемедицинской консультации врач выпишет электронный рецепт на льготный лекарственный препарат, и житель просто пойдет в госаптеку "Мособлмедсервис", где получит лекарство. Сейчас этот проект мы реализуем на базе пяти наших медорганизаций. В дальнейшем этот список мы будем расширять, пока полностью всех не охватим.– В Подмосковье особое внимание уделяется людям с хронической сердечной недостаточностью, работают даже специальные кабинеты ХСН. Для статистики, сколько их на данный момент в регионе? И есть ли для таких пациентов льготные лекарства или программы?– Кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью у нас работают уже больше года. На данный момент у нас работает 55 таких кабинетов. Хроническая сердечная недостаточность – это опасное заболевание. Оно в итоге может вылиться в сосудистую катастрофу с печальными последствиями. Основная задача, чтобы люди с хронической сердечной недостаточностью были под постоянным наблюдением профильного врача. Если пациент пренебрегает своим здоровьем или очень занят и забывает о необходимости прийти на прием, то врач заранее напомнит и пригласит на консультацию. Каждому из этих пациентов необходимо подобрать, или скорректировать схему лекарственной терапии, а в случае необходимости направить на консультацию к другому специалисту.– Проводятся ли в Подмосковье какие-либо курсы для медработников?– У нас прекрасный центр для обучения сотрудников здравоохранения региона в МОНИКИ. Полтора года назад закупили новое оборудование. Очень важно, что фактически в одном месте сосредоточены все необходимые ресурсы для того, чтобы медицинский специалист мог пройти обучение на роботах-симуляторах, тренажерах, подтвердить свою квалификацию и профмастерство, а также пройти тренинг, например, по профилактике эмоционального выгорания. Обучение проводится как для медицинских, так и для немедицинских специалистов – в частности, администраторов входных групп поликлиник. Уже более 1,1 тысячи администраторов прошли тренинги по бесконфликтному общению с пациентами. Всего в учебном центре прошли обучение почти восемь тысяч человек. И мы на этом не останавливаемся.– В прошлом году закупались для скорой помощи машины, для сотрудников – новая форма, появились недавно аппараты непрямого массажа сердца, кардиографы. Что еще в планах?– Мы обновляем парк автомобилей скорой. Новые машины удобны для сотрудников, врач может стоять в полный рост, сам автомобиль мягче идет, что дает бригаде возможность оказывать качественную медицинскую помощь при транспортировке. В том году мы заменили 340 машин, учитывая, что у нас парк всего 900. И в этом году обязательно заменим еще 100.В этом году все выездные бригады укомплектованы электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи данных. У нас на скорой работает 10,5 тысячи человек и около 700 врачей, а в большинстве – фельдшеры. И не всегда есть возможность оперативно расшифровать кардиограмму. Теперь, когда у них есть кардиограф с дистанционной передачей, то кардиограмма передается на кардиопульт скорой помощи, где работают врачи-кардиологи. Они дистанционно получают кардиограмму и оперативно ее расшифровывают и дают рекомендации бригаде по госпитализации пациента.Когда начал работу кардиопульт, то из пациентов с подозрением на сердечную патологию только менее 10% действительно нуждались в экстренной госпитализации в региональный сосудистый центр.Все реанимобили мы оснастили Lucas. В случае остановке сердца при госпитализации он позволяет бригаде проводить непрямой массаж сердца, а от этого порой зависит жизнь человека.Сейчас проводим объединение диспетчерских подстанций скорой помощи. Для того, чтобы диспетчерская, например, города Люберцы могла взаимодействовать не только люберецкими бригадами скорой, но и близлежащих территорий, потому что бывает так, что машина, не прикрепленная к подстанции, находится ближе к пациенту, а это драгоценное время. Процесс объединения уже идет, и из 43 диспетчерских планируем сформировать 13.Для приема вызовов мы перешли на IP-телефонию. Когда у нас ни один звонок не теряется – если идет вызов, и восемь секунд диспетчер не принимает его, то звонок автоматически переключается на центральную диспетчерскую. Проводим обучение диспетчеров, чтобы назначение вызова бригаде занимало минимальное время.Все бригады оснащены планшетами. Вся оперативная информация отображается у врача скорой помощи на планшете. Например, если у пациента аппендицит, то видна ближайшая больница, где есть свободная койка, и бригада госпитализирует пациента именно в этот стационар. Это позволяет сократить время госпитализации. Для реализации этого проекта, мы доработали систему 103 и ЕМИАС-стационар.

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https://ria.ru/20220606/medoborudovanie-1793535979.html

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https://ria.ru/20220606/koronavirus-1793420264.html

https://ria.ru/20220603/immunitet-1793001118.html

https://ria.ru/20220603/vorobev-1792941108.html

https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

интервью, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, светлана стригункова