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Глава Еврокомиссии отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис - РИА Новости, 08.06.2022
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Глава Еврокомиссии отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис
Глава Еврокомиссии отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис - РИА Новости, 08.06.2022
Глава Еврокомиссии отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает ответственность Евросоюза за перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые могли возникнуть... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:43
2022-06-08T13:07
цены на нефть
маки салл
сергей лавров
мевлют чавушоглу
сенегал
украина
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 июня - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает ответственность Евросоюза за перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые могли возникнуть из-за санкций против России.Ранее президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл заявил в обращении к европейским лидерам, что санкции против банков, их отключение от системы SWIFT осложняют закупки продовольствия африканскими странами или делают их невозможными."Санкции ЕС разработаны аккуратно, чтобы избежать негативных последствий, они не распространяются на продовольствие… Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами", - сказал фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.Она добавила, что запрет на заход российских судов в порты ЕС предусматривает исключения для сельскохозяйственных грузов.Фон дер Ляйен утверждает, что перебои с поставками продовольствия спровоцированы исключительно действиями России на Украине.Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом украинского зерна возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".В среду глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил вопросы вывоза зерна из Украины с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220603/mid-1793025344.html
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цены на нефть, маки салл, сергей лавров, мевлют чавушоглу, сенегал, украина, россия, евросоюз, африканский союз, европарламент, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен
12:43 08.06.2022 (обновлено: 13:07 08.06.2022)
 
Глава Еврокомиссии отрицает ответственность ЕС за продовольственный кризис

Фон дер Ляйен: ЕС не несет ответственности за перебои с поставками продовольствия на рынок

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 июня - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает ответственность Евросоюза за перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые могли возникнуть из-за санкций против России.
Ранее президент Сенегала, действующий председатель Африканского союза Маки Салл заявил в обращении к европейским лидерам, что санкции против банков, их отключение от системы SWIFT осложняют закупки продовольствия африканскими странами или делают их невозможными.
"Санкции ЕС разработаны аккуратно, чтобы избежать негативных последствий, они не распространяются на продовольствие… Санкции не касаются торговли зерновыми, другим продовольствием России с третьими странами", - сказал фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
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3 июня, 19:10
В МИД заявили, что обвинения России в кризисах безосновательны
Она добавила, что запрет на заход российских судов в порты ЕС предусматривает исключения для сельскохозяйственных грузов.
Фон дер Ляйен утверждает, что перебои с поставками продовольствия спровоцированы исключительно действиями России на Украине.
Как заявили ранее в МИД РФ, логистические проблемы с вывозом украинского зерна возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции".
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил вопросы вывоза зерна из Украины с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Лавров оценил ситуацию с вывозом украинского зерна - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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ЕС рисует из ситуации с украинским зерном катастрофу, заявил Лавров
 
Цены на нефтьМаки СаллСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуСенегалУкраинаРоссияЕвросоюзАфриканский союзЕвропарламентСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер Ляйен
 
 
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