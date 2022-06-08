https://ria.ru/20220608/kosmos-1793877961.html

Рогозин рассказал об орбите полета РОСС

Рогозин рассказал об орбите полета РОСС - РИА Новости, 08.06.2022

Рогозин рассказал об орбите полета РОСС

Российская орбитальная служебная станция будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T04:06

2022-06-08T04:06

2022-06-08T04:06

наука

земля

россия

тихий океан

роскосмос

российская академия наук

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская орбитальная служебная станция будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее он сообщил, что Роскосмос и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), однако не уточнил, какую именно."Я всегда выступал за высокоширотную орбиту. Потому что на орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено, мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики", - сказал Рогозин.Он считает, что полет по орбите с наклонением 51,6 градуса, на которой сейчас работает Международная космическая станция, дает возможность спокойно изучать человека в условиях космического пространства. Эта задача, по словам гендиректора Роскосмоса, выполнена, и российские ученые изучили особенности полета человека "во всех нюансах".Станция на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей, считает Рогозин. Космонавты будут прилетать, ставить на внешний борт "дорогостоящее и высокоточное" оборудование, в частности, инфракрасного и радиолокационного наблюдения, обслуживать и ремонтировать его. Неисправные блоки можно будет доставлять на Землю, чтобы потом заменять."Станция будет работать по сути в автоматическом режиме, то есть она будет и без человека летать и выполнять эти задачи, и аппаратура будет включаться тогда, когда человек в наименьшей степени будет воздействовать на эту аппаратуру", - добавил он.Кроме того, трасса выведения корабля при полете на новую станцию с космодрома Восточный будет проходить над сушей, что снизит риски для экипажа в случае нештатных ситуаций. При старте с Восточного на станцию с орбитой 51,6 градуса ракета с кораблем долгое время летела бы над Тихим океаном, пояснил Рогозин.Ранее сообщалось о двух возможных вариантах построения новой станции: на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов или той же орбите, на которой летает МКС - с наклонением 51,6 градуса. Использование первой дало бы возможность наблюдать практически всю территорию России и значительную часть Арктики, в то время как с нынешней МКС видно порядка 15% территории РФ. В то же время при строительстве новой станции на старой орбите можно было бы использовать самые новые российские модули МКС – "Науку" и "Причал", отправленные на орбиту в 2021 году.Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Кроме того, Рогозин говорил, что Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально построенный для МКС, но так к ней и не отправленный, будут готовить стать первым модулем новой станции, не дожидаясь окончания эскизного проектирования.

https://ria.ru/20220608/teleskop-1793875878.html

https://ria.ru/20220607/publikatsii-1793763463.html

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земля, россия, тихий океан, роскосмос, российская академия наук, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)