Рейтинг@Mail.ru
Рогозин рассказал об орбите полета РОСС - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220608/kosmos-1793877961.html
Рогозин рассказал об орбите полета РОСС
Рогозин рассказал об орбите полета РОСС - РИА Новости, 08.06.2022
Рогозин рассказал об орбите полета РОСС
Российская орбитальная служебная станция будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T04:06
2022-06-08T04:06
наука
земля
россия
тихий океан
роскосмос
российская академия наук
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_6388b4d7562fc970457b560305369020.png
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская орбитальная служебная станция будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее он сообщил, что Роскосмос и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), однако не уточнил, какую именно."Я всегда выступал за высокоширотную орбиту. Потому что на орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено, мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики", - сказал Рогозин.Он считает, что полет по орбите с наклонением 51,6 градуса, на которой сейчас работает Международная космическая станция, дает возможность спокойно изучать человека в условиях космического пространства. Эта задача, по словам гендиректора Роскосмоса, выполнена, и российские ученые изучили особенности полета человека "во всех нюансах".Станция на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей, считает Рогозин. Космонавты будут прилетать, ставить на внешний борт "дорогостоящее и высокоточное" оборудование, в частности, инфракрасного и радиолокационного наблюдения, обслуживать и ремонтировать его. Неисправные блоки можно будет доставлять на Землю, чтобы потом заменять."Станция будет работать по сути в автоматическом режиме, то есть она будет и без человека летать и выполнять эти задачи, и аппаратура будет включаться тогда, когда человек в наименьшей степени будет воздействовать на эту аппаратуру", - добавил он.Кроме того, трасса выведения корабля при полете на новую станцию с космодрома Восточный будет проходить над сушей, что снизит риски для экипажа в случае нештатных ситуаций. При старте с Восточного на станцию с орбитой 51,6 градуса ракета с кораблем долгое время летела бы над Тихим океаном, пояснил Рогозин.Ранее сообщалось о двух возможных вариантах построения новой станции: на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов или той же орбите, на которой летает МКС - с наклонением 51,6 градуса. Использование первой дало бы возможность наблюдать практически всю территорию России и значительную часть Арктики, в то время как с нынешней МКС видно порядка 15% территории РФ. В то же время при строительстве новой станции на старой орбите можно было бы использовать самые новые российские модули МКС – "Науку" и "Причал", отправленные на орбиту в 2021 году.Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Кроме того, Рогозин говорил, что Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально построенный для МКС, но так к ней и не отправленный, будут готовить стать первым модулем новой станции, не дожидаясь окончания эскизного проектирования.
https://ria.ru/20220608/teleskop-1793875878.html
https://ria.ru/20220607/publikatsii-1793763463.html
земля
россия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_62:0:1146:813_1920x0_80_0_0_c98e5f30e6b21ae439af87c5a8563f84.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, россия, тихий океан, роскосмос, российская академия наук, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
04:06 08.06.2022
 
Рогозин рассказал об орбите полета РОСС

Глава Роскосмоса Рогозин: РОСС создадут на орбите с наклонением 96-98 градусов

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российская орбитальная служебная станция будет создаваться на высокоширотной орбите с наклонением 96-98 градусов, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее он сообщил, что Роскосмос и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), однако не уточнил, какую именно.
"Я всегда выступал за высокоширотную орбиту. Потому что на орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено, мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики", - сказал Рогозин.
Он считает, что полет по орбите с наклонением 51,6 градуса, на которой сейчас работает Международная космическая станция, дает возможность спокойно изучать человека в условиях космического пространства. Эта задача, по словам гендиректора Роскосмоса, выполнена, и российские ученые изучили особенности полета человека "во всех нюансах".
Орбитальная астрофизическая обсерватория Спектр-РГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
03:05Наука
Рогозин назвал срок включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"
Станция на орбите с наклонением 96-98 градусов будет идеальна для наблюдения за Землей, считает Рогозин. Космонавты будут прилетать, ставить на внешний борт "дорогостоящее и высокоточное" оборудование, в частности, инфракрасного и радиолокационного наблюдения, обслуживать и ремонтировать его. Неисправные блоки можно будет доставлять на Землю, чтобы потом заменять.
"Станция будет работать по сути в автоматическом режиме, то есть она будет и без человека летать и выполнять эти задачи, и аппаратура будет включаться тогда, когда человек в наименьшей степени будет воздействовать на эту аппаратуру", - добавил он.
Кроме того, трасса выведения корабля при полете на новую станцию с космодрома Восточный будет проходить над сушей, что снизит риски для экипажа в случае нештатных ситуаций. При старте с Восточного на станцию с орбитой 51,6 градуса ракета с кораблем долгое время летела бы над Тихим океаном, пояснил Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 15:37
Рогозин призвал ученых не гнаться за публикациями в зарубежных журналах
Ранее сообщалось о двух возможных вариантах построения новой станции: на полярной орбите с наклонением 97-98 градусов или той же орбите, на которой летает МКС - с наклонением 51,6 градуса. Использование первой дало бы возможность наблюдать практически всю территорию России и значительную часть Арктики, в то время как с нынешней МКС видно порядка 15% территории РФ. В то же время при строительстве новой станции на старой орбите можно было бы использовать самые новые российские модули МКС – "Науку" и "Причал", отправленные на орбиту в 2021 году.
Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект РОСС. Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Кроме того, Рогозин говорил, что Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально построенный для МКС, но так к ней и не отправленный, будут готовить стать первым модулем новой станции, не дожидаясь окончания эскизного проектирования.
 
НаукаЗемляРоссияТихий океанРоскосмосРоссийская академия наукРКК "Энергия"Международная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала