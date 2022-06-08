17:19 08.06.2022 (обновлено: 17:25 08.06.2022)
Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг
Депутат Даванков: Мишустину предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на поездки на юг на собственных авто, сообщил Даванков в своем Telegram-канале.
"Чтобы туристический сезон не сорвался, мы предлагаем дорожный кешбэк. Пенсионеры, многодетные семьи и другие социальные категории смогут возместить проезд по платным дорогам полностью, а все остальные – вернуть 20%. Вместе со мной к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол", - написал он.
Даванков добавил, что инициативу "летнего кэшбэка" поддержали глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта.
"Нашу идею летнего кешбэка уже поддержал председатель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта. Дело за малым: получить одобрение правительства", - отметил он.
По его словам, в условиях, когда южные аэропорты закрыты, путешествия на собственном автомобиле становятся хорошей инициативой.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Ранее Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня.