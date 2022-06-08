https://ria.ru/20220608/keshbek-1794065722.html

Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг

Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг - РИА Новости, 08.06.2022

Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг

Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:19

2022-06-08T17:19

2022-06-08T17:25

сергей неверов

шолбан кара-оол

михаил мишустин

россия

москва

сочи

госдума рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на поездки на юг на собственных авто, сообщил Даванков в своем Telegram-канале."Чтобы туристический сезон не сорвался, мы предлагаем дорожный кешбэк. Пенсионеры, многодетные семьи и другие социальные категории смогут возместить проезд по платным дорогам полностью, а все остальные – вернуть 20%. Вместе со мной к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол", - написал он.Даванков добавил, что инициативу "летнего кэшбэка" поддержали глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта."Нашу идею летнего кешбэка уже поддержал председатель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта. Дело за малым: получить одобрение правительства", - отметил он.По его словам, в условиях, когда южные аэропорты закрыты, путешествия на собственном автомобиле становятся хорошей инициативой."Южные аэропорты до сих пор закрыты. Поездка на машине – отличная идея для семейного путешествия, но за ровные дороги нужно платить. Съездить из Москвы в Сочи и обратно по платным трассам стоит больше 3 тысяч рублей", - заявил он.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Ранее Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня.

https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html

https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html

россия

москва

сочи

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей неверов, шолбан кара-оол, михаил мишустин, россия, москва, сочи, госдума рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, туристы