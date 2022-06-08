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Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220608/keshbek-1794065722.html
Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг
Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг - РИА Новости, 08.06.2022
Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг
Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:19
2022-06-08T17:25
сергей неверов
шолбан кара-оол
михаил мишустин
россия
москва
сочи
госдума рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на поездки на юг на собственных авто, сообщил Даванков в своем Telegram-канале."Чтобы туристический сезон не сорвался, мы предлагаем дорожный кешбэк. Пенсионеры, многодетные семьи и другие социальные категории смогут возместить проезд по платным дорогам полностью, а все остальные – вернуть 20%. Вместе со мной к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол", - написал он.Даванков добавил, что инициативу "летнего кэшбэка" поддержали глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта."Нашу идею летнего кешбэка уже поддержал председатель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта. Дело за малым: получить одобрение правительства", - отметил он.По его словам, в условиях, когда южные аэропорты закрыты, путешествия на собственном автомобиле становятся хорошей инициативой."Южные аэропорты до сих пор закрыты. Поездка на машине – отличная идея для семейного путешествия, но за ровные дороги нужно платить. Съездить из Москвы в Сочи и обратно по платным трассам стоит больше 3 тысяч рублей", - заявил он.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Ранее Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня.
https://ria.ru/20220523/otpusk-1789583824.html
https://ria.ru/20220606/keshbek-1793410289.html
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сергей неверов, шолбан кара-оол, михаил мишустин, россия, москва, сочи, госдума рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, туристы
17:19 08.06.2022 (обновлено: 17:25 08.06.2022)
 
Депутаты предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг

Депутат Даванков: Мишустину предложили разработать летний кешбэк на автопутешествия на юг

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участок федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-спикеры ГД Сергей Неверов, Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой о дорожном кэшбэке на поездки на юг на собственных авто, сообщил Даванков в своем Telegram-канале.
"Чтобы туристический сезон не сорвался, мы предлагаем дорожный кешбэк. Пенсионеры, многодетные семьи и другие социальные категории смогут возместить проезд по платным дорогам полностью, а все остальные – вернуть 20%. Вместе со мной к председателю правительства Михаилу Мишустину обратились вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол", - написал он.
Даванков добавил, что инициативу "летнего кэшбэка" поддержали глава комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта.
"Нашу идею летнего кешбэка уже поддержал председатель комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев и министерство транспорта. Дело за малым: получить одобрение правительства", - отметил он.
Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Долгая дорога в Крым и Анапу: как добраться до курортов с закрытым небом
По его словам, в условиях, когда южные аэропорты закрыты, путешествия на собственном автомобиле становятся хорошей инициативой.
"Южные аэропорты до сих пор закрыты. Поездка на машине – отличная идея для семейного путешествия, но за ровные дороги нужно платить. Съездить из Москвы в Сочи и обратно по платным трассам стоит больше 3 тысяч рублей", - заявил он.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Ранее Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 12 июня.
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ТуризмСергей НеверовШолбан Кара-оолМихаил МишустинРоссияМоскваСочиГосдума РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуризмНовости - Туризмтуристы
 
 
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