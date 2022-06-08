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Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - РИА Новости, 08.06.2022
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Туризм
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Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно
Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - РИА Новости, 08.06.2022
Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно
Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:07
2022-06-08T14:06
туризм
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные", - сказала Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ведомства."С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать", - добавила она.Глава ведомства отметила, что в этом году на реализацию программы выделено 7,5 миллиарда рублей. "На текущий момент, с учетом динамики, почти вся сумма - то есть 7,5 миллиарда - вернулись в соответствии с условиями программы на карточки родителей в виде 50% кешбэка", - сказала Догузова.Она уточнила, что отправить ребенка на отдых в рамках программы можно на протяжении всего лета и вплоть до конца сентября. При этом количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, социальный навигатор, детские вопросы, общество, россия
12:07 08.06.2022 (обновлено: 14:06 08.06.2022)
 
Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно

Ростуризм: продажи туров по детскому кешбэку завершатся 15 июня

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок"
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные", - сказала Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
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"С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать", - добавила она.
Глава ведомства отметила, что в этом году на реализацию программы выделено 7,5 миллиарда рублей. "На текущий момент, с учетом динамики, почти вся сумма - то есть 7,5 миллиарда - вернулись в соответствии с условиями программы на карточки родителей в виде 50% кешбэка", - сказала Догузова.
Она уточнила, что отправить ребенка на отдых в рамках программы можно на протяжении всего лета и вплоть до конца сентября. При этом количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.
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