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Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно

Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - РИА Новости, 08.06.2022

Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно

Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:07

2022-06-08T12:07

2022-06-08T14:06

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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Продажи путевок по детскому кешбэку завершатся досрочно - 15 июня - из-за почти полной загрузки лагерей, превышающей 90%, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные", - сказала Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ведомства."С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать", - добавила она.Глава ведомства отметила, что в этом году на реализацию программы выделено 7,5 миллиарда рублей. "На текущий момент, с учетом динамики, почти вся сумма - то есть 7,5 миллиарда - вернулись в соответствии с условиями программы на карточки родителей в виде 50% кешбэка", - сказала Догузова.Она уточнила, что отправить ребенка на отдых в рамках программы можно на протяжении всего лета и вплоть до конца сентября. При этом количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки.Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартовала в России 25 мая, изначально приобрести поездку можно было до 31 августа.

https://ria.ru/20220517/keshbek-1788958546.html

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, социальный навигатор, детские вопросы, общество, россия