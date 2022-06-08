https://ria.ru/20220608/genkonsulstvo-1794044284.html

МИД Норвегии временно закроет генконсульство в Мурманске

МИД Норвегии временно закроет генконсульство в Мурманске - РИА Новости, 08.06.2022

МИД Норвегии временно закроет генконсульство в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение о временном закрытии с 1 июля генерального консульства в Мурманске, его откроют вновь, "когда позволит... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:28

2022-06-08T16:28

2022-06-08T16:40

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МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение о временном закрытии с 1 июля генерального консульства в Мурманске, его откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным, говорится в заявлении МИД королевства.Сообщается, что с 1 июля по решению министерства иностранных дел прекращается приём граждан в генеральном консульстве в Мурманске. Посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжают работу в обычном режиме."Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем. Поэтому мы временно закрываем генеральное консульство, однако оно откроется вновь, когда это позволит сделать ситуация", - приводятся в сообщении слова норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.Она добавила, что "перспектив улучшения ситуации немного, так что закрытие может оказаться долгосрочным".Как отметили в норвежском МИДе, Мурманская область – особый регион с сильным военным присутствием, это влияет на обстановку и условия деятельности. С 1 июля граждане страны могут обращаться в посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Посольство в Москве временно возьмёт на себя выполнение консульских и иных функций на территории консульского округа генерального консульства, который включает Мурманскую и Архангельскую область, а также Карелию."Для двух наших других дипломатических представительств в России сейчас тоже тяжёлые времена, но в Мурманске ситуация совершенно особая. Для Норвегии важно иметь представительство на севере, которое может защищать норвежские интересы. Поэтому закрытие генконсульства является временным", – подчеркнула министр.

https://ria.ru/20220607/es-1793846370.html

https://ria.ru/20220608/gaubitsa-1793902146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, мурманск, норвегия, мурманская область