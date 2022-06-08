16:28 08.06.2022 (обновлено: 16:40 08.06.2022)
МИД Норвегии временно закроет генконсульство в Мурманске
МИД Норвегии принял решение о временном закрытии генконсульства в Мурманске с 1 июля
Вид на Мурманск с вертолета. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение о временном закрытии с 1 июля генерального консульства в Мурманске, его откроют вновь, "когда позволит ситуация", однако закрытие может оказаться долгосрочным, говорится в заявлении МИД королевства.
Сообщается, что с 1 июля по решению министерства иностранных дел прекращается приём граждан в генеральном консульстве в Мурманске. Посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжают работу в обычном режиме.
"Пространство для работы генерального консульства в Мурманске по обеспечению норвежских интересов с течением времени существенно сократилось. В условиях практически полного отсутствия деятельности продолжать работу как обычно мы не можем. Поэтому мы временно закрываем генеральное консульство, однако оно откроется вновь, когда это позволит сделать ситуация", - приводятся в сообщении слова норвежского министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
Она добавила, что "перспектив улучшения ситуации немного, так что закрытие может оказаться долгосрочным".
Как отметили в норвежском МИДе, Мурманская область – особый регион с сильным военным присутствием, это влияет на обстановку и условия деятельности. С 1 июля граждане страны могут обращаться в посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Посольство в Москве временно возьмёт на себя выполнение консульских и иных функций на территории консульского округа генерального консульства, который включает Мурманскую и Архангельскую область, а также Карелию.
"Для двух наших других дипломатических представительств в России сейчас тоже тяжёлые времена, но в Мурманске ситуация совершенно особая. Для Норвегии важно иметь представительство на севере, которое может защищать норвежские интересы. Поэтому закрытие генконсульства является временным", – подчеркнула министр.
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