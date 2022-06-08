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В Саранске пройдет Родительский форум по школьному питанию - РИА Новости, 08.06.2022
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В Саранске пройдет Родительский форум по школьному питанию
В Саранске пройдет Родительский форум по школьному питанию - РИА Новости, 08.06.2022
В Саранске пройдет Родительский форум по школьному питанию
Второй Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания будет проходить в Саранске 18 и 19 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:56
2022-06-08T15:56
республика мордовия
республика мордовия
артем здунов
образование - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Второй Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания будет проходить в Саранске 18 и 19 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Глава Мордовии Артём Здунов в ходе рабочей встречи с президентом Института отраслевого питания Владимиром Черниговым обсудил решения, принятые на заседании рабочей группы по вопросам организации питания школьников при комиссии Госсовета РФ по образованию. Основными темами дискуссии рабочей группы, руководителем которой является Здунов, стали обеспечение качественного здорового питания детей и проведение капитального ремонта, в частности грамотное планирование инфраструктуры при модернизации школьных пищеблоков."Глава республики и Чернигов обсудили предстоящее проведение в Мордовии второго Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. Он состоится 18 и 19 августа и станет частью всероссийского проекта "Мир возможностей". Первый форум, прошедший в 2021 году, оказался очень результативным: в нем очно приняли участие 20 регионов страны, а также было зарегистрировано около 5 тысяч онлайн-подключений. Ряд инициатив, предложенных на форуме, получил массовую поддержку", - говорится в сообщении.Так, к всероссийской акции "Здоровое питание школьника" присоединилось около 7 тысяч школ из 72 субъектов. Мордовия, Тыва и Тамбовская область стали лидерами топ-10 регионов по активности – здесь число школ-участников близко к 100%.Глава Мордовии отметил, что в республике постоянно ведется мониторинг ситуации в сфере школьного питания, в том числе в медиапространстве и соцсетях. В апреле Центр управления регионом Мордовии провел социологическое исследование удовлетворенности питанием в школах и детских садах среди свыше 2 тысяч человек. Преобладающее большинство родителей школьников – 71% - считают питание здоровым, 66% удовлетворены санитарным состоянием школьной столовой, а 63% отметили, что их детям питание в школе нравится. Участниками опроса также высказывались пожелания, которые позволят улучшить систему школьного питания.Кроме того, специалистами кафедры диетологии Мордовского университета имени Огарева совместно с Союзом педиатров России в июне будет запущен научный проект по исследованию пищевого статуса детей. Он поможет усовершенствовать рецептуру блюд и отработку их приготовления, во взаимодействии с сельхозперерабатывающими предприятиями позволит повысить качество продуктов, поставляемых для организации здорового горячего питания школьников.
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республика мордовия, артем здунов, образование - общество
15:56 08.06.2022
 

В Саранске пройдет Родительский форум по школьному питанию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбед в столовой
Обед в столовой - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Второй Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания будет проходить в Саранске 18 и 19 августа, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Глава Мордовии Артём Здунов в ходе рабочей встречи с президентом Института отраслевого питания Владимиром Черниговым обсудил решения, принятые на заседании рабочей группы по вопросам организации питания школьников при комиссии Госсовета РФ по образованию. Основными темами дискуссии рабочей группы, руководителем которой является Здунов, стали обеспечение качественного здорового питания детей и проведение капитального ремонта, в частности грамотное планирование инфраструктуры при модернизации школьных пищеблоков.
"Глава республики и Чернигов обсудили предстоящее проведение в Мордовии второго Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания. Он состоится 18 и 19 августа и станет частью всероссийского проекта "Мир возможностей". Первый форум, прошедший в 2021 году, оказался очень результативным: в нем очно приняли участие 20 регионов страны, а также было зарегистрировано около 5 тысяч онлайн-подключений. Ряд инициатив, предложенных на форуме, получил массовую поддержку", - говорится в сообщении.
Так, к всероссийской акции "Здоровое питание школьника" присоединилось около 7 тысяч школ из 72 субъектов. Мордовия, Тыва и Тамбовская область стали лидерами топ-10 регионов по активности – здесь число школ-участников близко к 100%.
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Глава Мордовии отметил, что в республике постоянно ведется мониторинг ситуации в сфере школьного питания, в том числе в медиапространстве и соцсетях. В апреле Центр управления регионом Мордовии провел социологическое исследование удовлетворенности питанием в школах и детских садах среди свыше 2 тысяч человек. Преобладающее большинство родителей школьников – 71% - считают питание здоровым, 66% удовлетворены санитарным состоянием школьной столовой, а 63% отметили, что их детям питание в школе нравится. Участниками опроса также высказывались пожелания, которые позволят улучшить систему школьного питания.
Кроме того, специалистами кафедры диетологии Мордовского университета имени Огарева совместно с Союзом педиатров России в июне будет запущен научный проект по исследованию пищевого статуса детей. Он поможет усовершенствовать рецептуру блюд и отработку их приготовления, во взаимодействии с сельхозперерабатывающими предприятиями позволит повысить качество продуктов, поставляемых для организации здорового горячего питания школьников.
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