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Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 08.06.2022
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Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС
Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 08.06.2022
Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС
Профильный комитет Совфеда по социальной политике поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС в единый фонд, будет рекомендовать их к принятию, заявила РИА РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:34
2022-06-08T14:03
пенсионный фонд рф
общество
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по социальной политике поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС в единый фонд, будет рекомендовать их к принятию, заявила РИА Новости в среду глава комитета Инна Святенко.Госдума планирует рассмотреть пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования на пленарном заседании в среду."Комитет поддержит законопроекты, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе, и в случае поступления на отзыв будет рекомендовать к принятию", - сказала политик. "Граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки, а для получения консультаций они смогут обращаться в единые клиентские службы, которые будут находиться по тем же адресам ПФР и ФСС", - добавила она.Святенко подчеркнула, что в России активно совершенствуется механизм предоставления социальных услуг населению, в том числе с использованием персонифицированного подхода и цифровых платформ, которые в этом помогают. "Поэтому объединение фондов станет тем большим шагов к упрощению взаимодействия граждан с государством, созданию единого стандарта предоставления социальной помощи", - сказала политик.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.
https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html
https://ria.ru/20220513/posobii-1788313319.html
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пенсионный фонд рф, общество, россия, совет федерации рф
12:34 08.06.2022 (обновлено: 14:03 08.06.2022)
 
Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС

Сенатор Святенко: профильный комитет поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по социальной политике поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС в единый фонд, будет рекомендовать их к принятию, заявила РИА Новости в среду глава комитета Инна Святенко.
Госдума планирует рассмотреть пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования на пленарном заседании в среду.
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"Комитет поддержит законопроекты, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе, и в случае поступления на отзыв будет рекомендовать к принятию", - сказала политик. "Граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки, а для получения консультаций они смогут обращаться в единые клиентские службы, которые будут находиться по тем же адресам ПФР и ФСС", - добавила она.
Святенко подчеркнула, что в России активно совершенствуется механизм предоставления социальных услуг населению, в том числе с использованием персонифицированного подхода и цифровых платформ, которые в этом помогают. "Поэтому объединение фондов станет тем большим шагов к упрощению взаимодействия граждан с государством, созданию единого стандарта предоставления социальной помощи", - сказала политик.
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Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.
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