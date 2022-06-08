12:34 08.06.2022 (обновлено: 14:03 08.06.2022)
Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС
Сенатор Святенко: профильный комитет поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по социальной политике поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС в единый фонд, будет рекомендовать их к принятию, заявила РИА Новости в среду глава комитета Инна Святенко.
Госдума планирует рассмотреть пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования на пленарном заседании в среду.
"Комитет поддержит законопроекты, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе, и в случае поступления на отзыв будет рекомендовать к принятию", - сказала политик. "Граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки, а для получения консультаций они смогут обращаться в единые клиентские службы, которые будут находиться по тем же адресам ПФР и ФСС", - добавила она.
Святенко подчеркнула, что в России активно совершенствуется механизм предоставления социальных услуг населению, в том числе с использованием персонифицированного подхода и цифровых платформ, которые в этом помогают. "Поэтому объединение фондов станет тем большим шагов к упрощению взаимодействия граждан с государством, созданию единого стандарта предоставления социальной помощи", - сказала политик.
Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.