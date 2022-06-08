https://ria.ru/20220608/fondy-1793946180.html

Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС

Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС - РИА Новости, 08.06.2022

Комитет Совфеда поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС

Профильный комитет Совфеда по социальной политике поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС в единый фонд, будет рекомендовать их к принятию, заявила РИА РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:34

2022-06-08T12:34

2022-06-08T14:03

пенсионный фонд рф

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Профильный комитет Совфеда по социальной политике поддержит законопроекты об объединении ПФР и ФСС в единый фонд, будет рекомендовать их к принятию, заявила РИА Новости в среду глава комитета Инна Святенко.Госдума планирует рассмотреть пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования на пленарном заседании в среду."Комитет поддержит законопроекты, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе, и в случае поступления на отзыв будет рекомендовать к принятию", - сказала политик. "Граждане продолжат получать все положенные выплаты в установленные сроки, а для получения консультаций они смогут обращаться в единые клиентские службы, которые будут находиться по тем же адресам ПФР и ФСС", - добавила она.Святенко подчеркнула, что в России активно совершенствуется механизм предоставления социальных услуг населению, в том числе с использованием персонифицированного подхода и цифровых платформ, которые в этом помогают. "Поэтому объединение фондов станет тем большим шагов к упрощению взаимодействия граждан с государством, созданию единого стандарта предоставления социальной помощи", - сказала политик.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования РФ. В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Учредителем Социального фонда России выступит правительство, при этом деятельность этого фонда будет подотчетна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда планируется обеспечить к 1 января 2023 года. При этом все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме.

https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html

https://ria.ru/20220513/posobii-1788313319.html

https://ria.ru/20220521/gosduma-1789881082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пенсионный фонд рф, общество, россия, совет федерации рф