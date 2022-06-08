13:48 08.06.2022 (обновлено: 13:49 08.06.2022)
Совфед одобрил законы о неисполнении решений ЕСПЧ
Совфед одобрил законы о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта. По вынесенным ранее судом решениям выплата компенсаций будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках.
Согласно документам, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
Выплаты денежных компенсаций по решениям ЕСПЧ, принятым до 15 марта, Генпрокуратура может производить до 1 января 2023 года.
Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образование "вакуума" в исполнении решений.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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