https://ria.ru/20220608/espch-1793978143.html

Совфед одобрил законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Совфед одобрил законы о неисполнении решений ЕСПЧ - РИА Новости, 08.06.2022

Совфед одобрил законы о неисполнении решений ЕСПЧ

Совет Федерации одобрил на заседании в среду законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта. По... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:48

2022-06-08T13:48

2022-06-08T13:49

россия

павел крашенинников

европейский суд по правам человека (еспч)

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта. По вынесенным ранее судом решениям выплата компенсаций будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках.Согласно документам, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.Выплаты денежных компенсаций по решениям ЕСПЧ, принятым до 15 марта, Генпрокуратура может производить до 1 января 2023 года.Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образование "вакуума" в исполнении решений.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220606/espch-1793475012.html

https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, павел крашенинников, европейский суд по правам человека (еспч), совет федерации рф, общество