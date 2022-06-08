https://ria.ru/20220608/elevator-1794099622.html

В Татарстане начали строительство крупного элеватора

В Татарстане начали строительство крупного элеватора - РИА Новости, 08.06.2022

В Татарстане начали строительство крупного элеватора

Строительство крупного элеватора на 112,5 тысячи тонн единовременного хранения зерна стоимостью 2,4 миллиарда рублей начато в Татарстане в среду с участием... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T19:44

2022-06-08T19:44

2022-06-08T19:44

экономика

россия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 8 июня – РИА Новости. Строительство крупного элеватора на 112,5 тысячи тонн единовременного хранения зерна стоимостью 2,4 миллиарда рублей начато в Татарстане в среду с участием президента республики Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы региона."На территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) дан старт строительству нового элеватора "Свияжск-Зернопродукт". Стоимость проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей. Инвестором выступает резидент СММЛЦ – компания "Август-Агро". Проектная мощность элеватора составит 112,5 тысячи тонн единовременного хранения зерна", - говорится в сообщении.Расположение площадки, как отмечается, позволит транспортировать зерно автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Особенностью элеватора станет высокая скорость отгрузки – 700 тонн в час. В результате период погрузки зерна на суда "река-море" и железнодорожный состав составит не более 10 часов."Вопрос продовольственной безопасности сегодня является номером один. В Татарстане необходимо производить минимум 4 миллиона тонн зерна. Без современного качественного хранения и переработки урожая сложно прогнозировать какую-то деятельностью", - подчеркнул Минниханов.Он отметил успешное сотрудничество Татарстана и компании "Август". В 2019 году в ОЭЗ "Алабуга" был построен завод "Август-Алабуга" по производству средств защиты растений. Помимо этого, компания развивает современные сельхозпредприятия в ряде районов республики. Глава Татарстана добавил, что республика будет поддерживать агропромышленные проекты компании.Строительство элеватора пройдет в несколько этапов. Предполагается, что первая очередь начнет функционировать в сентябре 2023 года, выход на проектную мощность запланирован к 2025 году. Реализация проекта позволит дополнительно трудоустроить почти 90 человек. По словам генерального директора компании "Август" Александра Ускова, в Татарстане существует уникальный инвестиционный климат, который позволяет быстро реализовывать проекты, а новый объект станет вкладом в развитие сельского хозяйства республики.СММЛЦ создан на территории ТОСЭР "Зеленодольск", он обладает промышленной и развитой транспортной инфраструктурой, включая железнодорожное, водное и автомобильное сообщение. Общая площадь составляет 244 гектара, на 110 из которых расположился индустриальный парк с одноименным названием. Сегодня ведется работа по объектам инженерной инфраструктуры, необходимым для эффективной деятельности индустриального парка. Также реализуется комплекс мер, направленных на поддержку резидентов и управляющих компаний промышленных парков.

https://ria.ru/20220608/termoplast-1793976148.html

https://ria.ru/20220525/doroga-1790658689.html

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экономика, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов