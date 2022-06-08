https://ria.ru/20220608/ekspertiza-1794125297.html

Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу

Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 08.06.2022

Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу

Жительнице Петербурга Александре Скочиленко, которую арестовали за то, что она расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T23:21

2022-06-08T23:21

2022-06-08T23:21

происшествия

россия

васильевский остров

вооруженные силы рф

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782285106_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_04aee0e5d6f9abe996891a8ef55fb14d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жительнице Петербурга Александре Скочиленко, которую арестовали за то, что она расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной информацией о ВС РФ, назначена судебная психолго-психиатрическая экспертиза, сообщила ее адвокат Яна Неповиннова."Сегодня Александра поступила в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Городская психиатрическая больница N6" для проведения экспертизы", - сообщила РИА Новости Неповиннова.Она добавила, что проведение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела было решением следователя.Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "по мотивам политической вражды к России поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ". Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации о военных РФ, максимальная санкция - лишение свободы на десять лет. В качестве аргументов в пользу ареста следствие сослалось на то, что по месту регистрации Скочиленко не живет, ранее привлекалась к административной ответственности, "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу". Виновной она себя не признает, следует из сообщения.Василеостровский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста Скочиленко. Защита обжаловало решение в горсуде, но безрезультатно.

https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html

https://ria.ru/20220608/kara-murza-1794071532.html

россия

васильевский остров

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, васильевский остров, вооруженные силы рф, санкт-петербург