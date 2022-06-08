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Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 08.06.2022
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Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу
Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу - РИА Новости, 08.06.2022
Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу
Жительнице Петербурга Александре Скочиленко, которую арестовали за то, что она расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T23:21
2022-06-08T23:21
происшествия
россия
васильевский остров
вооруженные силы рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жительнице Петербурга Александре Скочиленко, которую арестовали за то, что она расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной информацией о ВС РФ, назначена судебная психолго-психиатрическая экспертиза, сообщила ее адвокат Яна Неповиннова."Сегодня Александра поступила в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Городская психиатрическая больница N6" для проведения экспертизы", - сообщила РИА Новости Неповиннова.Она добавила, что проведение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела было решением следователя.Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "по мотивам политической вражды к России поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ". Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации о военных РФ, максимальная санкция - лишение свободы на десять лет. В качестве аргументов в пользу ареста следствие сослалось на то, что по месту регистрации Скочиленко не живет, ранее привлекалась к административной ответственности, "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу". Виновной она себя не признает, следует из сообщения.Василеостровский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста Скочиленко. Защита обжаловало решение в горсуде, но безрезультатно.
https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html
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россия
васильевский остров
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происшествия, россия, васильевский остров, вооруженные силы рф, санкт-петербург
23:21 08.06.2022
 
Арестованной за фейки петербурженке назначили психиатрическую экспертизу

Арестованной по делу о фейках о ВС петербурженке назначили психиатрическую экспертизу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ психиатрической больнице
В психиатрической больнице - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В психиатрической больнице. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жительнице Петербурга Александре Скочиленко, которую арестовали за то, что она расклеивала в магазине вместо ценников стикеры с антивоенными лозунгами и ложной информацией о ВС РФ, назначена судебная психолго-психиатрическая экспертиза, сообщила ее адвокат Яна Неповиннова.
"Сегодня Александра поступила в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Городская психиатрическая больница N6" для проведения экспертизы", - сообщила РИА Новости Неповиннова.
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Она добавила, что проведение психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела было решением следователя.
Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "по мотивам политической вражды к России поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ". Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации о военных РФ, максимальная санкция - лишение свободы на десять лет. В качестве аргументов в пользу ареста следствие сослалось на то, что по месту регистрации Скочиленко не живет, ранее привлекалась к административной ответственности, "препятствовала сбору доказательств по данному уголовному делу". Виновной она себя не признает, следует из сообщения.
Василеостровский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста Скочиленко. Защита обжаловало решение в горсуде, но безрезультатно.
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