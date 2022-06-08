Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/ekonomika-1793924863.html
Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой
Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой - РИА Новости, 08.06.2022
Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой
Американские пользователи твиттера резко отреагировали на заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о нынешнем состоянии государственной... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:40
2022-06-08T16:10
джо байден
украина
сша
экономика
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133054_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0eaff265970116cd49eaae40d5985e2a.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американские пользователи твиттера резко отреагировали на заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о нынешнем состоянии государственной экономики."Я хочу сказать вам, что экономика сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо в истории. И мы, члены администрации, наряду с экспертами чувствуем, что находимся в хороших условиях для того, чтобы справиться с инфляцией. Мы находимся в хорошем положении, чтобы начать работать над снижением цен", — сказала Жан-Пьер.Многие пользователи предположили, что пресс-секретарь живет в своем вымышленном мире и решили напомнить ей, как обстоят дела у населения на самом деле."Мне понадобилось 300 долларов, чтобы заправить две машины бензином, и я не могу сходить в продуктовый магазин, не тратя каждый раз по 250 долларов. Для кого именно экономика в лучшем положении?" — задался вопросом Garrett."Исторически по сравнению с чем? Со Средневековьем?!" — возмутился Jake Avra."Неужели эта администрация действительно верит, что у нас все хорошо и что их политика действительно работает, или они надеются, что, если продолжать нести эту чушь, в конце концов люди начнут в это верить?" — выразил недоумение Chip Sr."Она что-то употребляет?" — поинтересовалась Tracey Branson."Я бы хотела жить в стране с той экономикой, о которой она говорит", — сыронизировала Mariana Barrera."Подумайте о том, насколько плохой была экономика в 1800-х годах. Тогда ведь люди ничего не могли себе позволить. Никаких средств связи и даже кондиционера!" — пошутила Pat."Может быть, для вас, богатых, это все смешно, но американцы, которые на самом деле работают, едва сводят концы с концами", — отметила linda olone."Это означает только то, что хуже, чем сейчас, состояние экономики было по крайней мере один раз в истории. Какую же чертовски низкую планку они установили для восхваления самих себя", — подытожили пользователи.Президент США Джо Байден в конце мая изложил свой план по борьбе с инфляцией, основной причиной которой он по-прежнему считает российскую спецоперацию на Украине. В статье президент утверждает, что основная нагрузка в ляжет на Федеральную резервную систему, а целью своей программы он назвал снижение федерального дефицита бюджета и повышение производственной способности экономики.Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Так, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.
https://ria.ru/20220608/geografiya-1793871369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/bayden-1787588514.html
https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html
https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787133054_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f18d640984d81231708911bb1882794e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джо байден, украина, сша, экономика, карин жан-пьер
11:40 08.06.2022 (обновлено: 16:10 08.06.2022)
 
Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой

Американцы возмутились словами пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о состоянии экономики

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американские пользователи твиттера резко отреагировали на заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о нынешнем состоянии государственной экономики.
"Я хочу сказать вам, что экономика сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо в истории. И мы, члены администрации, наряду с экспертами чувствуем, что находимся в хороших условиях для того, чтобы справиться с инфляцией. Мы находимся в хорошем положении, чтобы начать работать над снижением цен", — сказала Жан-Пьер.
Глобус - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 00:37
Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу
Многие пользователи предположили, что пресс-секретарь живет в своем вымышленном мире и решили напомнить ей, как обстоят дела у населения на самом деле.
"Мне понадобилось 300 долларов, чтобы заправить две машины бензином, и я не могу сходить в продуктовый магазин, не тратя каждый раз по 250 долларов. Для кого именно экономика в лучшем положении?" — задался вопросом Garrett.
"Исторически по сравнению с чем? Со Средневековьем?!" — возмутился Jake Avra.
"Неужели эта администрация действительно верит, что у нас все хорошо и что их политика действительно работает, или они надеются, что, если продолжать нести эту чушь, в конце концов люди начнут в это верить?" — выразил недоумение Chip Sr.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:44В мире
"Прогнать администрацию". В США возмутились словами Байдена об экономике
"Она что-то употребляет?" — поинтересовалась Tracey Branson.
"Я бы хотела жить в стране с той экономикой, о которой она говорит", — сыронизировала Mariana Barrera.
"Подумайте о том, насколько плохой была экономика в 1800-х годах. Тогда ведь люди ничего не могли себе позволить. Никаких средств связи и даже кондиционера!" — пошутила Pat.
"Может быть, для вас, богатых, это все смешно, но американцы, которые на самом деле работают, едва сводят концы с концами", — отметила linda olone.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 09:12
Байден "отправил" Маска на Луну после его слов об экономике США
"Это означает только то, что хуже, чем сейчас, состояние экономики было по крайней мере один раз в истории. Какую же чертовски низкую планку они установили для восхваления самих себя", — подытожили пользователи.
Президент США Джо Байден в конце мая изложил свой план по борьбе с инфляцией, основной причиной которой он по-прежнему считает российскую спецоперацию на Украине. В статье президент утверждает, что основная нагрузка в ляжет на Федеральную резервную систему, а целью своей программы он назвал снижение федерального дефицита бюджета и повышение производственной способности экономики.
Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Так, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме, посвященной мерам по борьбе с инфляцией - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:14
В США назвали причины, почему Байдену не победить инфляцию
 
Джо БайденУкраинаСШАЭкономикаКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала