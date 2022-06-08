https://ria.ru/20220608/ekonomika-1793924863.html

Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой

Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой - РИА Новости, 08.06.2022

Пресс-секретарь Белого дома вывела американцев из себя одной фразой

Американские пользователи твиттера резко отреагировали на заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о нынешнем состоянии государственной... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:40

2022-06-08T11:40

2022-06-08T16:10

джо байден

украина

сша

экономика

карин жан-пьер

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американские пользователи твиттера резко отреагировали на заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о нынешнем состоянии государственной экономики."Я хочу сказать вам, что экономика сейчас находится в лучшем положении, чем когда-либо в истории. И мы, члены администрации, наряду с экспертами чувствуем, что находимся в хороших условиях для того, чтобы справиться с инфляцией. Мы находимся в хорошем положении, чтобы начать работать над снижением цен", — сказала Жан-Пьер.Многие пользователи предположили, что пресс-секретарь живет в своем вымышленном мире и решили напомнить ей, как обстоят дела у населения на самом деле."Мне понадобилось 300 долларов, чтобы заправить две машины бензином, и я не могу сходить в продуктовый магазин, не тратя каждый раз по 250 долларов. Для кого именно экономика в лучшем положении?" — задался вопросом Garrett."Исторически по сравнению с чем? Со Средневековьем?!" — возмутился Jake Avra."Неужели эта администрация действительно верит, что у нас все хорошо и что их политика действительно работает, или они надеются, что, если продолжать нести эту чушь, в конце концов люди начнут в это верить?" — выразил недоумение Chip Sr."Она что-то употребляет?" — поинтересовалась Tracey Branson."Я бы хотела жить в стране с той экономикой, о которой она говорит", — сыронизировала Mariana Barrera."Подумайте о том, насколько плохой была экономика в 1800-х годах. Тогда ведь люди ничего не могли себе позволить. Никаких средств связи и даже кондиционера!" — пошутила Pat."Может быть, для вас, богатых, это все смешно, но американцы, которые на самом деле работают, едва сводят концы с концами", — отметила linda olone."Это означает только то, что хуже, чем сейчас, состояние экономики было по крайней мере один раз в истории. Какую же чертовски низкую планку они установили для восхваления самих себя", — подытожили пользователи.Президент США Джо Байден в конце мая изложил свой план по борьбе с инфляцией, основной причиной которой он по-прежнему считает российскую спецоперацию на Украине. В статье президент утверждает, что основная нагрузка в ляжет на Федеральную резервную систему, а целью своей программы он назвал снижение федерального дефицита бюджета и повышение производственной способности экономики.Между тем проведенный в конце апреля опрос телеканала CNN показал, что оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие. Так, большинство опрошенных (66 процентов) считают, что политика Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из десяти респондентов сочли принимаемые его администрацией меры недостаточными для борьбы с инфляцией.

https://ria.ru/20220608/geografiya-1793871369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/bayden-1787588514.html

https://ria.ru/20220604/bayden-1793084305.html

https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

джо байден, украина, сша, экономика, карин жан-пьер