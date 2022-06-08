https://ria.ru/20220608/dzhonson-1794050401.html

Джонсон снова отказался уйти в отставку

Джонсон снова отказался уйти в отставку - РИА Новости, 08.06.2022

Джонсон снова отказался уйти в отставку

Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд призвал премьер-министра Британии Бориса Джонсона уйти в отставку во время его выступления в парламенте, это... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:45

2022-06-08T16:45

2022-06-08T16:49

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд призвал премьер-министра Британии Бориса Джонсона уйти в отставку во время его выступления в парламенте, это стало первым подобным призывом после голосования по вотуму недоверия. Трансляцию вёл телеканал Sky News."Никакие иллюзии и отрицание очевидного не спасут премьер-министра. Ситуация не изменится, пока премьер-министр не уйдет с поста", - сказал он на слушаниях, где парламентарии задавали вопросы премьер-министру.Блэкфорд добавил, что "цифры не врут", заявив, что 41% членов парламента от партии Джонсона выразили ему своё недоверие, его не поддерживают 66% членов Палаты общин, а 97% парламентариев, представляющих Шотландию, не хотят видеть его на посту.Джонсон поблагодарил Блэкфорда за "характерные для него теплые слова" и заявил, что тот является "самым лучшим и надёжным защитником Соединенного Королевства". "Не знаю, сколько он будет лидером партии, но пусть он остается на посту как можно дольше", - сказал Джонсон, сравнив при этом Блэкфорда с эпоксидным клеем, который "держит страну вместе".Помимо Блэкфорда, многие члены парламента высказали критику в адрес британского премьера, обвиняя его в кризисе системы здравоохранении, росте цен и других проблемах в стране.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793825677.html

https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

https://ria.ru/20220527/alyans-1791008002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, шотландия, великобритания, борис джонсон