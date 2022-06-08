https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html

ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года

ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года - РИА Новости, 08.06.2022

ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года

Фонд развития территорий (ФРТ) планирует восстановить права 11,9 тысячи обманутых дольщиков до конца 2022 года, сообщила пресс-служба фонда. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:09

2022-06-08T12:09

2022-06-08T15:18

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

обманутые дольщики в россии

дольщики

жилье

константин тимофеев

россия

приморский край

ростовская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июн - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) планирует восстановить права 11,9 тысячи обманутых дольщиков до конца 2022 года, сообщила пресс-служба фонда.В нем указывается, что ситуация с восстановлением прав граждан, купивших жилье в долгостроях, стала одной из тем расширенного заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совете Федерации. ФРТ сообщил о своей деятельности, в результате которой решениями наблюдательного совета фонда уже защищены 106,9 тысячи пострадавших граждан.По его словам, фонд постоянного мониторит строящиеся дома на предмет возможных проблем. По данным организации, сейчас в зоне высокого риска находится 141 объект. Все эти новостройки – на особом контроле ФРТ, глав регионов и правоохранительных органов."В результате такой совместной работы с начала года количество объектов в зоне высокого риска сократилось на четверть (26,17%)", - подчеркнул Тимофеев.В сообщении отмечается, что при этом права почти 47 тысяч дольщиков регионы восстанавливают собственными силами. В первом квартале 2022 года с применением региональных механизмов в правах были восстановлены 5,9 тысячи человек. До конца текущего года регионам предстоит помочь дольщикам еще 267 проблемных объектов - это всего более 19 тысяч человек.Он добавил, что фонд готов ежемесячно направлять председателю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко данные об исполнении субъектами своих дорожных карт и результаты предбанкротного мониторинга, чтобы ускорить работу регионов по восстановлению прав дольщиков.В конце мая фонд сообщил, что количество потенциально проблемных новостроек в России снизилось с начала года на 5% - до 853 домов, а доля домов, находящихся в зоне высокого риска, снизилась с 23 до 17%. Наименьшая доля (от 0 до 4%) потенциально проблемных новостроек была зафиксирована в Удмуртии, Татарстане, Приморском крае, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областях и Санкт-Петербурге.

https://realty.ria.ru/20220530/dolschiki-1791711431.html

https://realty.ria.ru/20220511/balashikha-1787923342.html

россия

приморский край

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Колчин

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), обманутые дольщики в россии, дольщики, жилье, константин тимофеев, россия, приморский край, ростовская область, совет федерации рф