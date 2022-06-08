https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html
ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года
ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года - РИА Новости, 08.06.2022
ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года
Фонд развития территорий (ФРТ) планирует восстановить права 11,9 тысячи обманутых дольщиков до конца 2022 года, сообщила пресс-служба фонда. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:09
2022-06-08T12:09
2022-06-08T15:18
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
обманутые дольщики в россии
дольщики
жилье
константин тимофеев
россия
приморский край
ростовская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июн - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) планирует восстановить права 11,9 тысячи обманутых дольщиков до конца 2022 года, сообщила пресс-служба фонда.В нем указывается, что ситуация с восстановлением прав граждан, купивших жилье в долгостроях, стала одной из тем расширенного заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совете Федерации. ФРТ сообщил о своей деятельности, в результате которой решениями наблюдательного совета фонда уже защищены 106,9 тысячи пострадавших граждан.По его словам, фонд постоянного мониторит строящиеся дома на предмет возможных проблем. По данным организации, сейчас в зоне высокого риска находится 141 объект. Все эти новостройки – на особом контроле ФРТ, глав регионов и правоохранительных органов."В результате такой совместной работы с начала года количество объектов в зоне высокого риска сократилось на четверть (26,17%)", - подчеркнул Тимофеев.В сообщении отмечается, что при этом права почти 47 тысяч дольщиков регионы восстанавливают собственными силами. В первом квартале 2022 года с применением региональных механизмов в правах были восстановлены 5,9 тысячи человек. До конца текущего года регионам предстоит помочь дольщикам еще 267 проблемных объектов - это всего более 19 тысяч человек.Он добавил, что фонд готов ежемесячно направлять председателю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко данные об исполнении субъектами своих дорожных карт и результаты предбанкротного мониторинга, чтобы ускорить работу регионов по восстановлению прав дольщиков.В конце мая фонд сообщил, что количество потенциально проблемных новостроек в России снизилось с начала года на 5% - до 853 домов, а доля домов, находящихся в зоне высокого риска, снизилась с 23 до 17%. Наименьшая доля (от 0 до 4%) потенциально проблемных новостроек была зафиксирована в Удмуртии, Татарстане, Приморском крае, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областях и Санкт-Петербурге.
https://realty.ria.ru/20220530/dolschiki-1791711431.html
https://realty.ria.ru/20220511/balashikha-1787923342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), обманутые дольщики в россии, дольщики, жилье, константин тимофеев, россия, приморский край, ростовская область, совет федерации рф
12:09 08.06.2022 (обновлено: 15:18 08.06.2022)
ФРТ защитит своими решениями 12 тысяч дольщиков до конца года
Фонд развития территорий планирует своими решениями защитить в РФ до конца года 12 тысяч дольщиков
МОСКВА, 8 июн - РИА Недвижимость. Фонд развития территорий (ФРТ) планирует восстановить права 11,9 тысячи обманутых дольщиков до конца 2022 года, сообщила пресс-служба фонда.
В нем указывается, что ситуация с восстановлением прав граждан, купивших жилье в долгостроях, стала одной из тем расширенного заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совете Федерации
. ФРТ сообщил о своей деятельности, в результате которой решениями наблюдательного совета фонда уже защищены 106,9 тысячи пострадавших граждан.
"Сейчас в работе фонда еще более 300 объектов, по которым необходимо восстановить в правах 11,9 тысячи человек. Эту работу мы планируем завершить до конца 2022 года благодаря слаженному и оперативному взаимодействию с регионами", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева, выступившего на совещании в Совете Федерации.
По его словам, фонд постоянного мониторит строящиеся дома на предмет возможных проблем. По данным организации, сейчас в зоне высокого риска находится 141 объект. Все эти новостройки – на особом контроле ФРТ, глав регионов и правоохранительных органов.
"В результате такой совместной работы с начала года количество объектов в зоне высокого риска сократилось на четверть (26,17%)", - подчеркнул Тимофеев.
В сообщении отмечается, что при этом права почти 47 тысяч дольщиков регионы восстанавливают собственными силами. В первом квартале 2022 года с применением региональных механизмов в правах были восстановлены 5,9 тысячи человек. До конца текущего года регионам предстоит помочь дольщикам еще 267 проблемных объектов - это всего более 19 тысяч человек.
"Мы совместно с правоохранительными и контролирующими органами контролируем исполнение субъектами их дорожных карт, фиксируем и оцениваем риски. В случае отсутствия динамики субъектам предлагается обратиться с ходатайством в фонд, чтобы восстановить права пострадавших граждан", - уточнил Тимофеев.
Он добавил, что фонд готов ежемесячно направлять председателю комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко данные об исполнении субъектами своих дорожных карт и результаты предбанкротного мониторинга, чтобы ускорить работу регионов по восстановлению прав дольщиков.
В конце мая фонд сообщил, что количество потенциально проблемных новостроек в России
снизилось с начала года на 5% - до 853 домов, а доля домов, находящихся в зоне высокого риска, снизилась с 23 до 17%. Наименьшая доля (от 0 до 4%) потенциально проблемных новостроек была зафиксирована в Удмуртии, Татарстане, Приморском крае
, Свердловской, Новосибирской, Калининградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Ростовской областях
и Санкт-Петербурге
.