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Европейской стране предрекли уничтожение без российских нефти и газа - РИА Новости, 08.06.2022
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Европейской стране предрекли уничтожение без российских нефти и газа
Европейской стране предрекли уничтожение без российских нефти и газа - РИА Новости, 08.06.2022
Европейской стране предрекли уничтожение без российских нефти и газа
С помощью топливных санкций страны Евросоюза скорее ликвидируют собственную экономику и социальное равновесие, чем навредят России. Об этом в эфире чешского... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:14
2022-06-08T18:48
в мире
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
европа
москва
uniper
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С помощью топливных санкций страны Евросоюза скорее ликвидируют собственную экономику и социальное равновесие, чем навредят России. Об этом в эфире чешского Radio Universum заявил Владимир Штепан ― аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы "Энергия не роскошь", экс-глава Чешской газовой компании.По словам Штепана, даже полная остановка поставок газа в Европу не возымеет желаемого на Западе разрушительного для Москвы эффекта."Россия будет процветать. Ее доходы от нефти и газа выросли в пять-шесть раз. Притом что поставлять можно на треть или даже вдвое меньше, поскольку ограничения российских поставок нефти, газа, угля и всего остального на самом деле приводят к тому, что цены на эти товары растут в три-пять раз. Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся", — пояснил аналитик.Ответные меры Кремля, принуждающие недружественные государства оплачивать топливо в рублях, Штепан отказался считать политическими, назвав вопрос оплаты исключительно деловым."Русские боялись одного: поставить газ, но не получить денег, если покупатель заплатит в своем западноевропейском банке, а тот не переведет оплату России. Только в этом была проблема. Ее решили очень быстро, когда фирмы поняли, что речь идет об исключительно административной вещи. Первым "пошел" немецкий Uniper, который решился немедленно. За ним последовали австрийцы, а потом и другие фирмы. Сегодня с точки зрения бизнеса этот вопрос совершенно неинтересен. А политики все продолжают его обсуждать…" — посетовал эксперт.Он напомнил, что Прага серьезно зависит от российских топливных поставок, поскольку получает газ только из двух источников: около 50% чешского энергетического импорта ― российская нефть, которая поступает по нефтепроводу "Дружба", а еще 50% идет по трубопроводу TAL, нефтепроводу "Ингольштадт" через Германию из итальянского Триеста.Штепан также сделал акцент на опасности одномоментного отказа от нефти и газа из России, на котором в том числе настаивают активисты и политики, поддерживающие "зеленый курс"."Это уничтожение Чешской Республики. В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего "Северного потока — 1", своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку", — подытожил эксперт.Антироссийские санкцииПосле начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793769784.html
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в мире, экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, европа, москва, uniper, северный поток
17:14 08.06.2022 (обновлено: 18:48 08.06.2022)
 
Европейской стране предрекли уничтожение без российских нефти и газа

Radio Universum: без российского топлива Чехию ждет уничтожение, а Россия будет процветать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. С помощью топливных санкций страны Евросоюза скорее ликвидируют собственную экономику и социальное равновесие, чем навредят России. Об этом в эфире чешского Radio Universum заявил Владимир Штепан ― аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы "Энергия не роскошь", экс-глава Чешской газовой компании.
По словам Штепана, даже полная остановка поставок газа в Европу не возымеет желаемого на Западе разрушительного для Москвы эффекта.
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"Россия будет процветать. Ее доходы от нефти и газа выросли в пять-шесть раз. Притом что поставлять можно на треть или даже вдвое меньше, поскольку ограничения российских поставок нефти, газа, угля и всего остального на самом деле приводят к тому, что цены на эти товары растут в три-пять раз. Поэтому русским достаточно продать треть или половину, а доходы их будут выше, чем в обычных условиях при продаже ста процентов. Так что они ничего не боятся", — пояснил аналитик.
Ответные меры Кремля, принуждающие недружественные государства оплачивать топливо в рублях, Штепан отказался считать политическими, назвав вопрос оплаты исключительно деловым.
"Русские боялись одного: поставить газ, но не получить денег, если покупатель заплатит в своем западноевропейском банке, а тот не переведет оплату России. Только в этом была проблема. Ее решили очень быстро, когда фирмы поняли, что речь идет об исключительно административной вещи. Первым "пошел" немецкий Uniper, который решился немедленно. За ним последовали австрийцы, а потом и другие фирмы. Сегодня с точки зрения бизнеса этот вопрос совершенно неинтересен. А политики все продолжают его обсуждать…" — посетовал эксперт.
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Он напомнил, что Прага серьезно зависит от российских топливных поставок, поскольку получает газ только из двух источников: около 50% чешского энергетического импорта ― российская нефть, которая поступает по нефтепроводу "Дружба", а еще 50% идет по трубопроводу TAL, нефтепроводу "Ингольштадт" через Германию из итальянского Триеста.
Штепан также сделал акцент на опасности одномоментного отказа от нефти и газа из России, на котором в том числе настаивают активисты и политики, поддерживающие "зеленый курс".
"Это уничтожение Чешской Республики. В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего "Северного потока — 1", своих 50 миллиардов кубометров и сами испытывали бы нехватку", — подытожил эксперт.

Антироссийские санкции

После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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