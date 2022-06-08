https://ria.ru/20220608/berlin-1793948487.html

СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер

СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер

За рулем автомобиля, который въехал в группу людей в центре Берлина, мог находиться пенсионер, сообщил телеканал Welt, уточнив, что речь идет о непроверенной... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:38

2022-06-08T12:38

2022-06-08T14:51

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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. За рулем автомобиля, который въехал в группу людей в центре Берлина, мог находиться пенсионер, сообщил телеканал Welt, уточнив, что речь идет о непроверенной информации.По данным спасателей, в наезде погиб один человек, еще восемь человек получили ранения. Полиция заявила, что водитель автомобиля задержан, он допрашивается. Никаких других данных о личности водителя пока нет. Причины случившегося пока неизвестны.Инцидент произошел в среду утром в несколько сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.

берлин (город)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия