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СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер - РИА Новости, 08.06.2022
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СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер
СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер - РИА Новости, 08.06.2022
СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер
За рулем автомобиля, который въехал в группу людей в центре Берлина, мог находиться пенсионер, сообщил телеканал Welt, уточнив, что речь идет о непроверенной... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:38
2022-06-08T14:51
в мире
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. За рулем автомобиля, который въехал в группу людей в центре Берлина, мог находиться пенсионер, сообщил телеканал Welt, уточнив, что речь идет о непроверенной информации.По данным спасателей, в наезде погиб один человек, еще восемь человек получили ранения. Полиция заявила, что водитель автомобиля задержан, он допрашивается. Никаких других данных о личности водителя пока нет. Причины случившегося пока неизвестны.Инцидент произошел в среду утром в несколько сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
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в мире, берлин (город), германия
12:38 08.06.2022 (обновлено: 14:51 08.06.2022)
 
СМИ: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в Берлине, мог быть пенсионер

Welt: за рулем автомобиля, въехавшего в людей в центре Берлина, мог находиться пенсионер

© AFP 2022 / John MacDougallПолицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. За рулем автомобиля, который въехал в группу людей в центре Берлина, мог находиться пенсионер, сообщил телеканал Welt, уточнив, что речь идет о непроверенной информации.
По данным спасателей, в наезде погиб один человек, еще восемь человек получили ранения. Полиция заявила, что водитель автомобиля задержан, он допрашивается. Никаких других данных о личности водителя пока нет. Причины случившегося пока неизвестны.
Наезд автомобиля на людей в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
© AFP 2022 / John MacDougall

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
Инцидент произошел в среду утром в несколько сотнях метрах от площади Брайтшайдплац, где в 2016 году исламист въехал на грузовике в группу посетителей рождественского рынка.
 
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