https://ria.ru/20220608/benzin-1794094610.html
В России снизились цены на бензин
В России снизились цены на бензин - РИА Новости, 08.06.2022
В России снизились цены на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России в мае снизилась на 0,2% по отношению к апрелю, падая уже третий месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T19:13
2022-06-08T19:13
2022-06-08T19:15
экономика
россия
кировская область
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
аи-98
ненецкий автономный округ
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МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Средняя розничная цена на бензин в России в мае снизилась на 0,2% по отношению к апрелю, падая уже третий месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась, свидетельствуют материалы Росстата.Бензин начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Цены еженедельно снижаются уже три месяца подряд. С начала года бензин в России подорожал лишь на 0,5% при инфляции за этот период в 11,8%.Тенденция к снижению продолжилась и в июне. Так, бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю с 28 мая по 3 июня подешевел на 1 и 4 копейки, до 47,23 и 51,27 рубля соответственно. Средние розничные цены на марку Аи-98 и дизель снизились на две копейки, составив 60,12 и 54,42 рубля.Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации. Больше всего он подешевел в Кировской области – на 0,9% и Ненецком автономном округе - на 0,7%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Республике Адыгея и Тюменской области (кроме автономных округов) - на 0,2%, Белгородской и Калужской областях – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%.Производство бензина в России с 30 мая по 5 июня увеличилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей - до 916 тысяч тонн, а дизтоплива - на 4,5%, до 1,499 миллиона тонн.
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экономика, россия, кировская область, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98, ненецкий автономный округ
19:13 08.06.2022 (обновлено: 19:15 08.06.2022)
В России снизились цены на бензин
Росстат: бензин в России дешевеет третий месяц, цены в мае снизились на 0,2 процента