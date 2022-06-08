МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП в Берлине. На кадрах видно, что авария произошла в густонаселенной части столицы. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Пострадавших в ДТП укладывают на носилки.ЧП случилось неподалеку от площади Брайтшайдплац, пенсионер на автомобиле врезался в толпу. В результате один человек погиб, не менее восьми пострадали. Причины инцидента пока не известны, водителя транспортного средства задержали, его допросят.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места наезда автомобиля на людей в Берлине
По данным спасательных служб, в Берлине автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Представитель берлинской полиции Мартин Дамс заявил, что инцидент произошел недалеко от популярного торгового бульвара Курфюрстендамм на западе немецкой столицы. По его словам, подозреваемый водитель автомобиля задержан. Пока неясно, была ли авария результатом несчастного случая или водитель намеренно въехал в толпу, сказал Дамс.
Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Берлине
Опубликовано видео с места наезда автомобиля на толпу в Берлине
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП в Берлине.
На кадрах видно, что авария произошла в густонаселенной части столицы. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Пострадавших в ДТП укладывают на носилки.
ЧП случилось неподалеку от площади Брайтшайдплац, пенсионер на автомобиле врезался в толпу. В результате один человек погиб, не менее восьми пострадали. Причины инцидента пока не известны, водителя транспортного средства задержали, его допросят.
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