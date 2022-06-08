https://ria.ru/20220608/avariya-1793973546.html

Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Берлине

Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Берлине - РИА Новости, 08.06.2022

Появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Берлине

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП в Берлине. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T13:37

2022-06-08T13:37

2022-06-08T14:51

в мире

авто

берлин (город)

германия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП в Берлине. На кадрах видно, что авария произошла в густонаселенной части столицы. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики. Пострадавших в ДТП укладывают на носилки.ЧП случилось неподалеку от площади Брайтшайдплац, пенсионер на автомобиле врезался в толпу. В результате один человек погиб, не менее восьми пострадали. Причины инцидента пока не известны, водителя транспортного средства задержали, его допросят.

берлин (город)

германия

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2022

Станислав Ванд

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Кадры с места наезда автомобиля на людей в Берлине По данным спасательных служб, в Берлине автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Представитель берлинской полиции Мартин Дамс заявил, что инцидент произошел недалеко от популярного торгового бульвара Курфюрстендамм на западе немецкой столицы. По его словам, подозреваемый водитель автомобиля задержан. Пока неясно, была ли авария результатом несчастного случая или водитель намеренно въехал в толпу, сказал Дамс. 2022-06-08T13:37 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, авто, берлин (город), германия