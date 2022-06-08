https://ria.ru/20220608/aktsiya-1794037885.html
Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник
Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2022
Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник
Правоохранительные органы заинтересовались режиссером Екатериной Селенкиной из-за незаконной акции в московском метро, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:12
2022-06-08T16:12
2022-06-08T16:12
происшествия
россия
украина
вооруженные силы рф
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы заинтересовались режиссером Екатериной Селенкиной из-за незаконной акции в московском метро, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пост об акции против спецоперации РФ на Украине появился, в частности, в Telegram-каналах феминистской направленности."О проведенной Екатериной Селенкиной акции стало известно в ходе мониторинга СМИ и Telegram. По имеющейся информации, девушка провела незаконную акцию в московском метро 1 июня. Сейчас по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.На предмет какой именно статьи проводится проверка, источник не уточнил.В целом, статьи о дискредитации ВС РФ есть и в Кодексе об административных правонарушениях (наказание для физических лиц - административный штраф до 100 тысяч рублей), и в Уголовном (штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет).Согласно информации на сайте "Кино-Театр.Ру", Селенкина со-курирует образовательную программу "Внеклассные практики" при Московском международном фестивале экспериментального кино, где и преподает.
https://ria.ru/20220304/moskva-1776485727.html
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, москва, московский метрополитен
Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник
Полицейские заинтересовались режиссером Селенкиной из-за акции в московском метро
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы заинтересовались режиссером Екатериной Селенкиной из-за незаконной акции в московском метро, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пост об акции против спецоперации РФ
на Украине
появился, в частности, в Telegram
-каналах феминистской направленности.
"О проведенной Екатериной Селенкиной акции стало известно в ходе мониторинга СМИ и Telegram. По имеющейся информации, девушка провела незаконную акцию в московском метро 1 июня. Сейчас по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
На предмет какой именно статьи проводится проверка, источник не уточнил.
В целом, статьи о дискредитации ВС РФ
есть и в Кодексе об административных правонарушениях (наказание для физических лиц - административный штраф до 100 тысяч рублей), и в Уголовном (штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет).
Согласно информации на сайте "Кино-Театр.Ру", Селенкина со-курирует образовательную программу "Внеклассные практики" при Московском международном фестивале экспериментального кино, где и преподает.