https://ria.ru/20220608/aktsiya-1794037885.html

Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник

Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2022

Режиссера Селенкину проверят после акции в метро в Москве, сообщил источник

Правоохранительные органы заинтересовались режиссером Екатериной Селенкиной из-за незаконной акции в московском метро, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:12

2022-06-08T16:12

2022-06-08T16:12

происшествия

россия

украина

вооруженные силы рф

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы заинтересовались режиссером Екатериной Селенкиной из-за незаконной акции в московском метро, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пост об акции против спецоперации РФ на Украине появился, в частности, в Telegram-каналах феминистской направленности."О проведенной Екатериной Селенкиной акции стало известно в ходе мониторинга СМИ и Telegram. По имеющейся информации, девушка провела незаконную акцию в московском метро 1 июня. Сейчас по данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.На предмет какой именно статьи проводится проверка, источник не уточнил.В целом, статьи о дискредитации ВС РФ есть и в Кодексе об административных правонарушениях (наказание для физических лиц - административный штраф до 100 тысяч рублей), и в Уголовном (штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет).Согласно информации на сайте "Кино-Театр.Ру", Селенкина со-курирует образовательную программу "Внеклассные практики" при Московском международном фестивале экспериментального кино, где и преподает.

https://ria.ru/20220304/moskva-1776485727.html

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, вооруженные силы рф, москва, московский метрополитен