https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России

Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России - РИА Новости, 07.06.2022

Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России

"Не следует унижать Россию, чтобы в день, когда закончатся боевые действия, мы смогли бы найти выход по дипломатическим каналам. Я убежден, что роль Франции в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:00

2022-06-07T08:00

2022-06-07T08:00

авторы

эммануэль макрон

россия

европа

франция

международное энергетическое агентство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99935/08/999350825_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_a73cd11fffea44afbc5ee40f9c2d2ed2.jpg

"Не следует унижать Россию, чтобы в день, когда закончатся боевые действия, мы смогли бы найти выход по дипломатическим каналам. Я убежден, что роль Франции в том, чтобы быть державой-посредником" — цитата из интервью Эммануэля Макрона региональной прессе. Беседовал с журналистами нынешний хозяин Елисейского дворца, недавно обновивший пятилетний мандат, за две недели до первого тура очередного голосования — на этот раз выбирать будут новый состав нижней палаты Национального собрания.Вал последующих комментариев дал понять, и понять без экивоков и иных трактовок, что на самом деле сегодня французское, как европейское, кстати говоря, общество, интересует уже не ход специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. И не судьба перемещенных лиц, большая часть которых получила убежище в странах континентальной Европы, а "когда все это кончится".Под словом "это" имеются в виду последствия всех тех геополитических и экономических решений, которые приняли как национальные власти, так и Брюссель, для обуздания, по их словам, "российского агрессора", с тем чтобы тот "отступил и сдался". Ну и испытал, разумеется, "стыд и раскаяние" перед всем "золотым миллиардом", тем, что самоназначился хранителем всего самого прекрасного, светлого и даже где-то идеального.Таков был проект. Реальность, как с удивлением обнаружила вся прогрессивная западная общественность, которая мечтала увидеть Россию с повинной головой, всему написанному противоречит. И о-го-го как противоречит.Пока в России горит свет, из кранов льется теплая вода требуемой тому, кто кран открывает, температуры, в Европе краники прикручивают с любой водой, горячей или холодной, думают, как перейти на сухомятку, чтобы не зажигать лишний раз газовую или электроплиту, а также соображают, что делать, если, например, в грядущий сезон отпусков возникнет дефицит автомобильного топлива.О том, что это не гипотеза, не проект, не вариант развития событий, а самая что ни на есть реальная реальность, заявил не какой-то там прохожий с автобусной остановки в своем уютном интернет-блоге, а сам руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль.В частности, он сообщил, что "в связи с началом лета и поездок, с этим временем года связанным, мы можем оказаться перед лицом дефицита дизельного топлива, бензина и (авиационного) керосина".Понимая, что такие духоподъемные — во всех смыслах — заявления накануне парламентских выборов во Франции могут привести к не менее красочным последствиям на избирательных участках в виде итогов голосования, французские официальные лица попытались сказанное Биролем опровергнуть.В качестве главного тезиса, который должен, по их мнению, успокоить панически настроенную, но все же сохраняющую веру в прогресс и демократию общественность, выдвинули следующее: "На три ближайших месяца с горючим для самолетов и с топливом для автомобилей проблем возникнуть не должно, поскольку запас на квартал гарантирован".Уехать на машине получится, даже получится вернуться, но за то, что будет в сентябре, октябре, ноябре и, самое главное, в декабре, когда холодно и когда начнет уже действовать мощно раскрученное в прессе эмбарго на российскую нефть, никто, разумеется, смелость на себя не берет.Бироль тем временем режет правду-матку, подчеркивая, что дефицит энергоносителей для потребителей — как частных лиц, так и компаний — будет длиться дольше, чем знаменитый энергетический кризис полувековой давности.В 1973-м не только в очередях на заправках была давка почище той, что "за хорошими сапогами в ГУМ", но и весь рост экономики стран, в которых сегодня живет "золотой миллиард", как корова языком слизала. На много десятилетий вперед.Великая депрессия начала тридцатых даже тогда, в семидесятые годы прошлого столетия, выглядела святочным рассказом с хорошей развязкой, а уж сегодня для прогрессивной общественности, привыкшей к своему латте на миндальном молоке и безглютеновой булочке, ад начнется без предварительных заигрываний. Веерные отключения электроэнергии могут стать жесткой реальностью грядущей осенью, как и цены на зерно, в котором отсутствует глютен, могут пробить потолок, и станет та булочка продаваться по цене ложечки осетровой икры.Живший чрезвычайно сытно и очень благополучно коллективный Запад, не знавший последние пару сотен лет ни лишений, ни голода, ни страданий, использовавший для наращивания исключительно собственной экономической мощи труд тех, кого жесточайшим образом эксплуатировал в колониях, применяя там практически рабский труд и платя гроши за природные ресурсы, лишился способности мыслить критически и верно оценивать перспективы развития кризисов.Любых кризисов, не только геополитических.Все помнят, что происходило в США и в Европе, что островной, что континентальной, во время пандемии. И к какому количеству смертей происходящее привело. Ковид обнажил легкость в мыслях необыкновенную там и у тех, где и у кого трезвость рассудка и умение просчитать последствия входят в обязательные профессиональные навыки.Легкомыслие, граничащее со слабоумием, — политический истеблишмент коллективного Запада решил, что раз он и его большой социум за прогресс, то ничего плохого в странах этого блока не случится.Теракты? Да никогда. Массовый мор от инфекции? Да вы с ума сошли. Пробуждение оказалось очень жестоким. И обошлось в многие тысячи жизней.Казалось бы, гордыня этих политиков получила мощный удар под дых и уползла с глаз долой. Ан нет.Нынешнее обострение геополитического кризиса в Европе вновь проявило неслыханную самонадеянность тех, кто решения принимает. Они в своих мечтах видели Россию "бедной, нищей, с разорванной в клочья экономикой". Второразрядной региональной "бензоколонкой". И вновь пробуждение — как после чудовищного похмелья. Кто из тех, что вводили первый, второй и далее по списку санкционные пакеты, знал: Россия и Белоруссия на пару контролируют, например, почти половину всего мирового производства минеральных удобрений? А кто из той же самой теплой компании заединщиков-неолибералов предполагал, что виноделы европейские могут остаться без алюминиевых крышечек для бутылок, поскольку сырье поставляли русские? Эти примеры из разных частей спектра грядущего экономического цунами, которое вот-вот накроет "золотой миллиард".Но самый главный просчет, как выяснилось, лежит не в русле материального. А в мире идей. Отдельные неудачливые персонажи из отряда "сбитых летчиков" втирали тем западным политикам, что развешивали уши, какой мощный разброд и какие сильные шатания сегодня в российском обществе. Общество же оказалось единым. Оно очень быстро сообразило, кто его принципы и ценности защищает, а кто принципами и ценностями готов торговать. Выбор стороны в этой битве был сделан мгновенно.Что касается русского терпения и русского умения не только в баталию вступить, но и одержать в ней верх, сохранив и честь, и достоинство, и добыть победу, в расчет не принимались вообще. Но в результате этот фактор оказался решающим. Или одним из решающих.Видя, что геополитический кризис уже принес в Европу и США, начиная понимать, что он еще принесет, уставший от собственной санкционной войны в отношении России коллективный Запад пытается сохранить прежнюю надменность. Но он (пусть и медленно) меняет риторику. Говоря об "окончании боевых действий". Как Макрон. И даже называя страну, которая выйдет победительницей — и практически без ущерба — из нынешнего обострения.Без сюрпризов — это Россия.

https://ria.ru/20220604/makron-1793068240.html

https://ria.ru/20220605/frantsiya-1793233950.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/mea-1792019532.html

https://ria.ru/20220531/toplivo-1791998272.html

https://ria.ru/20220528/prodovolstvie-1791420189.html

https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html

https://ria.ru/20220604/evropa-1793049021.html

россия

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, эммануэль макрон, россия, европа, франция, международное энергетическое агентство