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Джонсон не намерен проводить досрочные выборы после голосования по доверию
Джонсон не намерен проводить досрочные выборы после голосования по доверию - РИА Новости, 07.06.2022
Джонсон не намерен проводить досрочные выборы после голосования по доверию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после голосования по вотуму доверия заявил, что не намерен проводить досрочные выборы, вместо этого хочет... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T00:25
2022-06-07T00:25
2022-06-07T00:25
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после голосования по вотуму доверия заявил, что не намерен проводить досрочные выборы, вместо этого хочет сосредоточиться на задачах работы правительства.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса."Я определенно не вижу смысла фокусироваться на чем-либо еще, я точно не заинтересован в досрочных выборах. То, в чем я заинтересован, это работа на пользу людей этой страны", — заявил Джонсон, заявление которого транслировал телеканал Sky News.Он добавил, что правительство теперь сосредоточится на решении важных проблем, в том числе пообещал фокусироваться на решении вопросов растущих цен, укрепления экономики и усиления безопасности на улицах страны.
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в мире, борис джонсон, москва, великобритания
Джонсон не намерен проводить досрочные выборы после голосования по доверию
Джонсон заявил, что не намерен проводить досрочные выборы после голосования по доверию