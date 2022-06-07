https://ria.ru/20220607/votum-1793701548.html
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия - РИА Новости, 07.06.2022
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:32
2022-06-07T12:32
2022-06-07T12:34
в мире
доминик рааб
борис джонсон
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму недоверия.Рааб отметил, что Джонсон получил поддержку 59% консерваторов, что, по его словам, превышает количество голосов, полученное им при выборах в лидеры партии.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, доминик рааб, борис джонсон, великобритания
12:32 07.06.2022 (обновлено: 12:34 07.06.2022)
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия
Заместитель Джонсона Рааб призвал принять результаты по вотуму недоверия премьеру Британии
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости.
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал
оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму недоверия.
"Мы провели голосование и получили результаты. Я думаю, это была прерогатива тех, кто выступал за его проведение. Премьер-министр явно получил вотум доверия с перевесом в 63 голоса… И сейчас самое важное – это принять результаты и двигаться дальше", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Рааб отметил, что Джонсон получил поддержку 59% консерваторов, что, по его словам, превышает количество голосов, полученное им при выборах в лидеры партии.
Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.