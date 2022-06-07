https://ria.ru/20220607/votum-1793701548.html

Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия

Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия - РИА Новости, 07.06.2022

Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:32

2022-06-07T12:32

2022-06-07T12:34

в мире

доминик рааб

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму недоверия.Рааб отметил, что Джонсон получил поддержку 59% консерваторов, что, по его словам, превышает количество голосов, полученное им при выборах в лидеры партии.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20220607/tori-1793626342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, доминик рааб, борис джонсон, великобритания