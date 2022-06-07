Рейтинг@Mail.ru
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/votum-1793701548.html
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия - РИА Новости, 07.06.2022
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:32
2022-06-07T12:34
в мире
доминик рааб
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_0:215:4119:2532_1920x0_80_0_0_ca033df1089ec792fb8664265ee03dc6.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму недоверия.Рааб отметил, что Джонсон получил поддержку 59% консерваторов, что, по его словам, превышает количество голосов, полученное им при выборах в лидеры партии.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
https://ria.ru/20220607/tori-1793626342.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152421/87/1524218713_229:0:3890:2746_1920x0_80_0_0_8e874b058901a917788fd16051785054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, доминик рааб, борис джонсон, великобритания
12:32 07.06.2022 (обновлено: 12:34 07.06.2022)
 
Заместитель Джонсона призвал принять результаты по вотуму недоверия

Заместитель Джонсона Рааб призвал принять результаты по вотуму недоверия премьеру Британии

© AP Photo / Matt DunhamЗаместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб призвал оппонентов Бориса Джонсона в рядах Консервативной партии принять итоги голосования по вотуму недоверия.
"Мы провели голосование и получили результаты. Я думаю, это была прерогатива тех, кто выступал за его проведение. Премьер-министр явно получил вотум доверия с перевесом в 63 голоса… И сейчас самое важное – это принять результаты и двигаться дальше", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Рааб отметил, что Джонсон получил поддержку 59% консерваторов, что, по его словам, превышает количество голосов, полученное им при выборах в лидеры партии.
Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов. По данным СМИ, 54 парламентария от консерваторов ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для голосования.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
03:46
Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian
 
В миреДоминик РаабБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала