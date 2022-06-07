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Глава МИД Британии заявила, что рада поддержке Джонсона

Глава МИД Британии заявила, что рада поддержке Джонсона - РИА Новости, 07.06.2022

Глава МИД Британии заявила, что рада поддержке Джонсона

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что рада, что консерваторы в ходе голосования вынесли вотум доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, и... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T00:47

2022-06-07T00:47

2022-06-07T00:47

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что рада, что консерваторы в ходе голосования вынесли вотум доверия премьер-министру страны Борису Джонсону, и подтвердила свою 100-процентную поддержку главе правительства.Вечером в понедельник представители правящей в Британии Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру страны Борису Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных проблем.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования.

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