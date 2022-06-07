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Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных - РИА Новости, 07.06.2022
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Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных - РИА Новости, 07.06.2022
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных
Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:22
2022-06-07T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. По его словам, "практические занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с максимальной загруженностью учебно-материальной базы".Начавшемуся 1 июня летнему периоду обучения предшествовала большая подготовительная работа, отметил министр: "Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы".
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
14:22 07.06.2022 (обновлено: 14:25 07.06.2022)
 
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных

Шойгу: новые способы боя с учетом опыта Украины будут в приоритете обучения военных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом "Пересвет"
Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом Пересвет - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий за дистанционным управлением боевым лазерным комплексом "Пересвет". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. По его словам, "практические занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с максимальной загруженностью учебно-материальной базы".
Начавшемуся 1 июня летнему периоду обучения предшествовала большая подготовительная работа, отметил министр: "Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы".
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