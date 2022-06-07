https://ria.ru/20220607/voennye-1793739251.html
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных - РИА Новости, 07.06.2022
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных
Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:22
2022-06-07T14:22
2022-06-07T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/53/1543495304_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_470df31ec0bb9868ea3c865cc629df91.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. По его словам, "практические занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с максимальной загруженностью учебно-материальной базы".Начавшемуся 1 июня летнему периоду обучения предшествовала большая подготовительная работа, отметил министр: "Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы".
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154349/53/1543495304_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_add9cac93f9b4ed8dc7d27f3bc11e716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
14:22 07.06.2022 (обновлено: 14:25 07.06.2022)
Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных
Шойгу: новые способы боя с учетом опыта Украины будут в приоритете обучения военных
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. По его словам, "практические занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с максимальной загруженностью учебно-материальной базы".
Начавшемуся 1 июня летнему периоду обучения предшествовала большая подготовительная работа, отметил министр: "Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы".