https://ria.ru/20220607/voennye-1793739251.html

Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных

Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных - РИА Новости, 07.06.2022

Опыт операции на Украине учтут при подготовке военных

Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:22

2022-06-07T14:22

2022-06-07T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Новые способы ведения боевых действий с учетом опыта операции на Украине будут в приоритете в ходе летнего периода обучения Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."В ходе летнего периода обучения особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник. По его словам, "практические занятия будут проходить в пунктах постоянной дислокации и на полигонах с максимальной загруженностью учебно-материальной базы".Начавшемуся 1 июня летнему периоду обучения предшествовала большая подготовительная работа, отметил министр: "Проведено более девяти тысяч мероприятий, в числе которых сборы различного уровня, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы".

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр