https://ria.ru/20220607/vino-1793639418.html

В российских ресторанах сократился ассортимент импортного вина

В российских ресторанах сократился ассортимент импортного вина - РИА Новости, 07.06.2022

В российских ресторанах сократился ассортимент импортного вина

Ассортимент импортного вина в российских ресторанах сокращается, так как европейские производители отказываются работать с поставщиками из РФ, однако... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T08:49

2022-06-07T08:49

2022-06-07T10:30

экономика

аргентина

америка

австралия

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ассортимент импортного вина в российских ресторанах сокращается, так как европейские производители отказываются работать с поставщиками из РФ, однако рестораторы возлагают большие надежды на развитие отечественного виноделия, заявили РИА Новости представители отрасли."Ситуация с алкоголем, в частности с вином, не очень хорошая. Радужных перспектив пока не предвидится и потихоньку сокращается ассортимент представленного вина и крепкого алкоголя на рынке, потому что многие европейские производители отказываются с нами работать. Крупнейшие поставщики шампанских вин забрали свой продукт с нашего рынка и таких компаний очень много — из Аргентины, Америки, Австралии и многие другие", - заявил сомелье ресторана Roze & Dance (Санкт-Петербург) Дмитрий Богданов.Импортного вина, по расчетам рестораторов, хватит плюс-минус на год, а дальше начнутся проблемы с ассортиментом. "На данный момент у нас есть небольшой запас вина на складе. Это винтажные позиции, какие-то редкие сорта, а также часть продукта, закупленного, скажем так, впрок", - отметил автор концепции и владелец ресторана "Л.Е.С." Руслан Стекольщиков."Конечно, сейчас мы наблюдаем большие перебои с поставками, причем все это происходит в режиме реального времени и за один день. Идет диалог с поставщиками, делается заказ на определенную партию, через час уже приходит новость, что этого продукта не будет – ушел с российского рынка", - добавил он.Сомелье ресторана Roze & Dance также уточнил, что из-за нарушенной логистики из 60 заказанных машин доходит только 40. При этом наблюдается повышение цен. "Оно незначительное, но это связано также с такими вещами, как удорожание материалов: дорожает бумага, дорожает пробка, стекло, а это, соответственно, увеличивает себестоимость и отражается на конечной цене поставщика", - сказал Богданов."Поставщики подняли цены в среднем на 30-35 процентов. А также даже при условии низкого курса евро, логистика очень сильно подорожала, а это оказывает прямое влияние на стоимость продукта", - уточнил автор концепции и владелец ресторана "Дом №8" Партев Гаспарян.Курс на отечественноеРестораторы отметили, что массово взяли курс на замену импортного вина отечественным. "На текущий период мы проводим большую работу по адаптации нашей винной и барной карт, поскольку запасов у нас не так много, а ведущие поставщики не могут обеспечить быструю замену тех или иных позиций", - уточнил автор концепции и владелец ресторана "Дом №8"."Все сейчас спасаются трендом на отечественного производителя: меняют формат винных карт и алкогольных крепких позиций. Что касается редких вин и шампанских – тут все сложнее. Пока мы не нашли альтернативу многим позициям из винной карты", - продолжил Гаспарян.Расширяют закупку отечественного вина и в ресторане "Л.Е.С.". "Благо, что сейчас есть из чего выбрать, есть множество достойных российских позиций. Именно за счет введения отечественного продукта в карту, мы стараемся держать цены низкими и доступными", - отметил владелец ресторана."Единственный плюс на фоне всего этого – это серьезный толчок к развитию российского виноделия", - заключил сомелье ресторана Roze & Dance.

https://ria.ru/20220606/vino-1793441354.html

https://ria.ru/20220607/katastrofa-1793632820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, аргентина, америка, австралия, россия, санкции в отношении россии