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Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 07.06.2022
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:23
2022-06-07T16:23
2022-06-07T16:23
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики."Будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в релизе.Это значит, что иностранным туристам, в том числе россиянам, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест. Понадобится только загранпаспорт.Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут курсировать один раз в неделю по каждому направлению. Также Россия и Узбекистан согласовали увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.Добраться до Узбекистана можно на прямых рейсах "Аэрофлота", UTair, S7 Airlines, Uzbekistan Airways, Qanot Shark. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от семи тысяч рублей в одну сторону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, узбекистан, ташкент, s7 airlines, волгоград, ютэйр, аэрофлот, москва, авиакомпании, самара, авиабилеты, туризм, туристы
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается
на сайте министерства туризма и культурного наследия республики.
"Будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в релизе.
Это значит, что иностранным туристам, в том числе россиянам, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест. Понадобится только загранпаспорт.
Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут курсировать один раз в неделю по каждому направлению. Также Россия и Узбекистан согласовали увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.
Добраться до Узбекистана можно на прямых рейсах "Аэрофлота", UTair, S7 Airlines, Uzbekistan Airways, Qanot Shark. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от семи тысяч рублей в одну сторону.