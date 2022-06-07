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Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 07.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220607/uzbekistan-1793752008.html
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 07.06.2022
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:23
2022-06-07T16:23
туризм
новости - туризм
узбекистан
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s7 airlines
волгоград
ютэйр
аэрофлот
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики."Будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в релизе.Это значит, что иностранным туристам, в том числе россиянам, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест. Понадобится только загранпаспорт.Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут курсировать один раз в неделю по каждому направлению. Также Россия и Узбекистан согласовали увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.Добраться до Узбекистана можно на прямых рейсах "Аэрофлота", UTair, S7 Airlines, Uzbekistan Airways, Qanot Shark. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от семи тысяч рублей в одну сторону.
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новости - туризм, узбекистан, ташкент, s7 airlines, волгоград, ютэйр, аэрофлот, москва, авиакомпании, самара, авиабилеты, туризм, туристы
16:23 07.06.2022
 
Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну

Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня

© Depositphotos / 5 798glazunofoto@gmail.comПродажа сувениров в Узбекистане
Продажа сувениров в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Depositphotos / 5 798glazunofoto@gmail.com
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики.
"Будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в релизе.
Это значит, что иностранным туристам, в том числе россиянам, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест. Понадобится только загранпаспорт.
Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут курсировать один раз в неделю по каждому направлению. Также Россия и Узбекистан согласовали увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.
Добраться до Узбекистана можно на прямых рейсах "Аэрофлота", UTair, S7 Airlines, Uzbekistan Airways, Qanot Shark. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от семи тысяч рублей в одну сторону.
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:18В России
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