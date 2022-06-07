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Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну

Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну - РИА Новости, 07.06.2022

Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну

Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:23

2022-06-07T16:23

2022-06-07T16:23

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, сообщается на сайте министерства туризма и культурного наследия республики."Будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в релизе.Это значит, что иностранным туристам, в том числе россиянам, больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест. Понадобится только загранпаспорт.Кроме того, с 14 июня возобновляется железнодорожное сообщение из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут курсировать один раз в неделю по каждому направлению. Также Россия и Узбекистан согласовали увеличение частоты выполнения полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.Добраться до Узбекистана можно на прямых рейсах "Аэрофлота", UTair, S7 Airlines, Uzbekistan Airways, Qanot Shark. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от семи тысяч рублей в одну сторону.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/aeroflot-1788261104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, узбекистан, ташкент, s7 airlines, волгоград, ютэйр, аэрофлот, москва, авиакомпании, самара, авиабилеты, туризм, туристы