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На Шри-Ланке уволили чиновника, сообщившего о задержании рейса "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.06.2022
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На Шри-Ланке уволили чиновника, сообщившего о задержании рейса "Аэрофлота"
На Шри-Ланке уволили чиновника, сообщившего о задержании рейса "Аэрофлота" - РИА Новости, 07.06.2022
На Шри-Ланке уволили чиновника, сообщившего о задержании рейса "Аэрофлота"
Министерство юстиции Шри-Ланки приняло решение отстранить от должности финансового инспектора при Высшем коммерческом суде Коломбо, ошибочно сообщившего о... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:03
2022-06-07T17:26
в мире
шри-ланка
аэрофлот
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн — РИА Новости. Министерство юстиции Шри-Ланки приняло решение отстранить от должности финансового инспектора при Высшем коммерческом суде Коломбо, ошибочно сообщившего о судебном постановлении о задержании самолета "Аэрофлота"."Финансовому инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении судебным процессом при исполнении решения Высшего коммерческого суда о задержании рейса A330 в международном аэропорту Бандаранаике. Кроме того, Министерство юстиции проинформировало главного судью о целесообразности принятия мер против адвоката, который также обвиняется в своем поведении по тому же делу", — сообщает издание News First.Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки в Москве.Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высший коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
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в мире, шри-ланка, аэрофлот, коломбо, россия
16:03 07.06.2022 (обновлено: 17:26 07.06.2022)
 
На Шри-Ланке уволили чиновника, сообщившего о задержании рейса "Аэрофлота"

Минюст Шри-Ланки уволил фининспектора, сообщившего о задержании самолета "Аэрофлота"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВзлет самолета "Аэрофлота"
Взлет самолета Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взлет самолета "Аэрофлота". Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн — РИА Новости. Министерство юстиции Шри-Ланки приняло решение отстранить от должности финансового инспектора при Высшем коммерческом суде Коломбо, ошибочно сообщившего о судебном постановлении о задержании самолета "Аэрофлота".
"Финансовому инспектору предъявлено обвинение в злоупотреблении судебным процессом при исполнении решения Высшего коммерческого суда о задержании рейса A330 в международном аэропорту Бандаранаике. Кроме того, Министерство юстиции проинформировало главного судью о целесообразности принятия мер против адвоката, который также обвиняется в своем поведении по тому же делу", — сообщает издание News First.
Вылет из Коломбо в Москву 2 июня самолета "Аэрофлота" Airbus A330-300 был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки в Москве.
Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" и ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.
В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высший коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
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