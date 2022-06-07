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Туроператоры сообщили о росте спроса на автобусные перевозки на юг России
Туроператоры сообщили о росте спроса на автобусные перевозки на юг России - РИА Новости, 07.06.2022
Туроператоры сообщили о росте спроса на автобусные перевозки на юг России
Глубина бронирований автобусных туров на курорты юга России, в числе которых Анапа, Крым, Геленджик и Сириус, достигает второй половины августа, сообщили РИА... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:19
2022-06-07T18:19
2022-06-07T18:19
туризм
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сергей ромашкин
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интурист
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туризм
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глубина бронирований автобусных туров на курорты юга России, в числе которых Анапа, Крым, Геленджик и Сириус, достигает второй половины августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста"."На июнь почти все продано. Стоимость недельного автобусного тура с заездом в начале июля на двоих составляет от 27,7 тысячи рублей в трехзвездочном отеле Анапы и от 29,8 тысячи на семь ночей с размещением на базе отдыха в Крыму", — рассказали в пресс-службе.В компании уточнили, что решение возродить такие туры было принято с учетом текущей ситуации с временным закрытием южных аэропортов. "Далеко не все могут отправиться на отдых в Анапу или в Крым на личном автотранспорте. Тем более на железнодорожные билеты есть острый дефицит", - пояснили в "Интуристе".Автобусы туроператора "Дельфин" ходят три раза в неделю в Анапу и столько же в Крым. Но глубина бронирований меньше. "На Крым приходится 99 процентов продаж. Заявки есть только на июнь. Возможно, туристы ждут открытия авиасообщения в августе", — уточнил глава компании Сергей Ромашкин. Он добавил, что "Дельфин" предлагает как комплексный автобусный тур, так и отдельное бронирование переезда. Поездка на автобусе в Анапу стоит четыре тысячи рублей в один конец (ехать 22-24 часа), а в крымскую Алушту — пять тысяч (время в дороге — 25-27 часов).Российские туроператоры в начале лета запустили автобусные чартеры в Краснодарский край и Крым. Первыми такие поздки организовал "Интурист". С 1 июня компания возит отдыхающих из Москвы в Анапу, Геленджик, Крым и Сириус. С 3 июня пассажиров автобусами в Анапу и Крым начал отправлять "Дельфин".
https://ria.ru/20220603/krym-1792937186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сергей ромашкин, анапа, геленджик, интурист, республика крым, туризм, туристы, транспорт, аэропорт, пассажиры, россия
Туроператоры сообщили о росте спроса на автобусные перевозки на юг России
"Интурист": глубина бронирований автобусных туров на юг России достигла конца лета
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глубина бронирований автобусных туров на курорты юга России, в числе которых Анапа, Крым, Геленджик и Сириус, достигает второй половины августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".
"На июнь почти все продано. Стоимость недельного автобусного тура с заездом в начале июля на двоих составляет от 27,7 тысячи рублей в трехзвездочном отеле Анапы и от 29,8 тысячи на семь ночей с размещением на базе отдыха в Крыму", — рассказали в пресс-службе.
В компании уточнили, что решение возродить такие туры было принято с учетом текущей ситуации с временным закрытием южных аэропортов.
"Далеко не все могут отправиться на отдых в Анапу или в Крым на личном автотранспорте. Тем более на железнодорожные билеты есть острый дефицит", - пояснили в "Интуристе".
Автобусы туроператора "Дельфин" ходят три раза в неделю в Анапу и столько же в Крым. Но глубина бронирований меньше.
"На Крым приходится 99 процентов продаж. Заявки есть только на июнь. Возможно, туристы ждут открытия авиасообщения в августе", — уточнил глава компании Сергей Ромашкин.
Он добавил, что "Дельфин" предлагает как комплексный автобусный тур, так и отдельное бронирование переезда. Поездка на автобусе в Анапу стоит четыре тысячи рублей в один конец (ехать 22-24 часа), а в крымскую Алушту — пять тысяч (время в дороге — 25-27 часов).
Российские туроператоры в начале лета запустили автобусные чартеры в Краснодарский край и Крым. Первыми такие поздки организовал "Интурист". С 1 июня компания возит отдыхающих из Москвы в Анапу, Геленджик, Крым и Сириус. С 3 июня пассажиров автобусами в Анапу и Крым начал отправлять "Дельфин".