https://ria.ru/20220607/turtsiya-1793718229.html

Рейсов в Турцию станет больше

Рейсов в Турцию станет больше - РИА Новости, 07.06.2022

Рейсов в Турцию станет больше

Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:28

2022-06-07T13:28

2022-06-07T13:28

туризм

москва

аэрофлот

екатеринбург

грузия

россия (авиакомпания)

новости - туризм

турция

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР.Согласно обновленной информации, чаще летать на турецкие курорты начнет "Аэрофлот". На маршруте Москва — Анталья будет 28 рейсов в неделю (раньше был 21).Red Wings тоже сможет увеличить объем перевозки из Екатеринбурга в Стамбул (с двух до четырех в неделю) и из Жуковского в Стамбул (с семи до 14). Кроме того, авиакомпания получила допуск на полеты из Махачкалы в Ош.Новые допуски также выданы авиакомпании "ИрАэро" (лайнеры будут летать из Новосибирска в Бухару два раза в неделю) и "России" — на ежедневные рейсы из Красноярска в Бишкек и Ош.А вот разрешения на полеты в Грузию перевозчикам получить не удалось. Международное авиасообщение с Грузией было приостановлено еще до пандемии COVID-19. Недавно Россия открыла сухопутную границу с этой страной, но авиарейсы не возобновились.

https://ria.ru/20220607/antalya-1793662256.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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