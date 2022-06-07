https://ria.ru/20220607/turtsiya-1793718229.html
Рейсов в Турцию станет больше
Рейсов в Турцию станет больше - РИА Новости, 07.06.2022
Рейсов в Турцию станет больше
Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:28
туризм
москва
аэрофлот
екатеринбург
грузия
россия (авиакомпания)
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782971404_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_3a84825edcef500f41fe8f3de1c10aee.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР.Согласно обновленной информации, чаще летать на турецкие курорты начнет "Аэрофлот". На маршруте Москва — Анталья будет 28 рейсов в неделю (раньше был 21).Red Wings тоже сможет увеличить объем перевозки из Екатеринбурга в Стамбул (с двух до четырех в неделю) и из Жуковского в Стамбул (с семи до 14). Кроме того, авиакомпания получила допуск на полеты из Махачкалы в Ош.Новые допуски также выданы авиакомпании "ИрАэро" (лайнеры будут летать из Новосибирска в Бухару два раза в неделю) и "России" — на ежедневные рейсы из Красноярска в Бишкек и Ош.А вот разрешения на полеты в Грузию перевозчикам получить не удалось. Международное авиасообщение с Грузией было приостановлено еще до пандемии COVID-19. Недавно Россия открыла сухопутную границу с этой страной, но авиарейсы не возобновились.
https://ria.ru/20220607/antalya-1793662256.html
москва
екатеринбург
грузия
турция
анталья (провинция)
ош
бишкек
стамбул
бухара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782971404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2ccb415593faf2e772909e7d32c174b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, аэрофлот, екатеринбург, грузия, россия (авиакомпания), новости - туризм, турция, анталья (провинция), red wings airlines, туризм, маршруты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ош, бишкек, стамбул, бухара
Рейсов в Турцию станет больше
Рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Турцию станет больше