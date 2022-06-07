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Рейсов в Турцию станет больше - РИА Новости, 07.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220607/turtsiya-1793718229.html
Рейсов в Турцию станет больше
Рейсов в Турцию станет больше - РИА Новости, 07.06.2022
Рейсов в Турцию станет больше
Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:28
туризм
москва
аэрофлот
екатеринбург
грузия
россия (авиакомпания)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР.Согласно обновленной информации, чаще летать на турецкие курорты начнет "Аэрофлот". На маршруте Москва — Анталья будет 28 рейсов в неделю (раньше был 21).Red Wings тоже сможет увеличить объем перевозки из Екатеринбурга в Стамбул (с двух до четырех в неделю) и из Жуковского в Стамбул (с семи до 14). Кроме того, авиакомпания получила допуск на полеты из Махачкалы в Ош.Новые допуски также выданы авиакомпании "ИрАэро" (лайнеры будут летать из Новосибирска в Бухару два раза в неделю) и "России" — на ежедневные рейсы из Красноярска в Бишкек и Ош.А вот разрешения на полеты в Грузию перевозчикам получить не удалось. Международное авиасообщение с Грузией было приостановлено еще до пандемии COVID-19. Недавно Россия открыла сухопутную границу с этой страной, но авиарейсы не возобновились.
https://ria.ru/20220607/antalya-1793662256.html
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москва, аэрофлот, екатеринбург, грузия, россия (авиакомпания), новости - туризм, турция, анталья (провинция), red wings airlines, туризм, маршруты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ош, бишкек, стамбул, бухара
13:28 07.06.2022
 
Рейсов в Турцию станет больше

Рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Турцию станет больше

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "ИрАэро" в международном аэропорту Челябинск
Самолет Boeing 777 авиакомпании ИрАэро в международном аэропорту Челябинск - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Объемы перевозки из Москвы и Екатеринбурга в Турцию увеличатся: Росавиация выдала допуски на новые рейсы, сообщает АТОР.
Согласно обновленной информации, чаще летать на турецкие курорты начнет "Аэрофлот". На маршруте Москва — Анталья будет 28 рейсов в неделю (раньше был 21).
Red Wings тоже сможет увеличить объем перевозки из Екатеринбурга в Стамбул (с двух до четырех в неделю) и из Жуковского в Стамбул (с семи до 14). Кроме того, авиакомпания получила допуск на полеты из Махачкалы в Ош.
Новые допуски также выданы авиакомпании "ИрАэро" (лайнеры будут летать из Новосибирска в Бухару два раза в неделю) и "России" — на ежедневные рейсы из Красноярска в Бишкек и Ош.
А вот разрешения на полеты в Грузию перевозчикам получить не удалось. Международное авиасообщение с Грузией было приостановлено еще до пандемии COVID-19. Недавно Россия открыла сухопутную границу с этой страной, но авиарейсы не возобновились.
Канатная дорога Тюнектепе в Анталье, Турции - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
10:40Туризм
Российский турпоток в Анталью снизился почти на 80 процентов
 
ТуризмМоскваАэрофлотЕкатеринбургГрузияРоссия (авиакомпания)Новости - ТуризмТурцияАнталья (провинция)Red Wings AirlinesТуризммаршрутыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОшБишкекСтамбулБухара
 
 
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