https://ria.ru/20220607/tori-1793626342.html

Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian

Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian - РИА Новости, 07.06.2022

Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian

Некоторые члены Консервативной партии пообещали продолжить попытки заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост, пишет газета... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T03:46

2022-06-07T03:46

2022-06-07T03:55

в мире

борис джонсон

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Некоторые члены Консервативной партии пообещали продолжить попытки заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост, пишет газета Guardian.Ранее представители тори не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и главе правительства Джонсону. Голосование проходило тайно. Вынесение вотума доверия поддержали 211 представителей консерваторов, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.Выступившие против Джонсона парламентарии, как пишет газета, продолжат привлекать внимание к проблеме возможного нарушения им локдауна во время вечеринок, а сильное расхождение во мнениях членов партии помешает "подвести черту" и забыть об этом вопросе.Как отмечает издание, несмотря на то, что, согласно правилам, у Джонсона теперь есть защита на год от проведения подобной процедуры, его противники могут начать требовать сокращения этого срока вдвое для очередной попытки сместить его с должности.Кроме того, в оппозиционной Лейбористской партии уверены, что внутренние разногласия по позиции Джонсона в правящей партии могут только усилить падение рейтинга консерваторов среди населения.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793622172.html

https://ria.ru/20220607/votum-1793619287.html

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в мире, борис джонсон, великобритания, консервативная партия великобритании, парламент великобритании