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Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian - РИА Новости, 07.06.2022
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Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian
Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian - РИА Новости, 07.06.2022
Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian
Некоторые члены Консервативной партии пообещали продолжить попытки заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост, пишет газета... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T03:46
2022-06-07T03:55
в мире
борис джонсон
великобритания
консервативная партия великобритании
парламент великобритании
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Некоторые члены Консервативной партии пообещали продолжить попытки заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост, пишет газета Guardian.Ранее представители тори не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и главе правительства Джонсону. Голосование проходило тайно. Вынесение вотума доверия поддержали 211 представителей консерваторов, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.Выступившие против Джонсона парламентарии, как пишет газета, продолжат привлекать внимание к проблеме возможного нарушения им локдауна во время вечеринок, а сильное расхождение во мнениях членов партии помешает "подвести черту" и забыть об этом вопросе.Как отмечает издание, несмотря на то, что, согласно правилам, у Джонсона теперь есть защита на год от проведения подобной процедуры, его противники могут начать требовать сокращения этого срока вдвое для очередной попытки сместить его с должности.Кроме того, в оппозиционной Лейбористской партии уверены, что внутренние разногласия по позиции Джонсона в правящей партии могут только усилить падение рейтинга консерваторов среди населения.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220607/dzhonson-1793622172.html
https://ria.ru/20220607/votum-1793619287.html
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в мире, борис джонсон, великобритания, консервативная партия великобритании, парламент великобритании
03:46 07.06.2022 (обновлено: 03:55 07.06.2022)
 
Тори пообещали продолжить попытки сместить Джонсона, пишет Guardian

Guardian: выступившие за вотум недоверия Джонсону тори продолжат попытки его смещения

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Некоторые члены Консервативной партии пообещали продолжить попытки заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост, пишет газета Guardian.
Ранее представители тори не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и главе правительства Джонсону. Голосование проходило тайно. Вынесение вотума доверия поддержали 211 представителей консерваторов, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса.
Выступившие против Джонсона парламентарии, как пишет газета, продолжат привлекать внимание к проблеме возможного нарушения им локдауна во время вечеринок, а сильное расхождение во мнениях членов партии помешает "подвести черту" и забыть об этом вопросе.
Как отмечает издание, несмотря на то, что, согласно правилам, у Джонсона теперь есть защита на год от проведения подобной процедуры, его противники могут начать требовать сокращения этого срока вдвое для очередной попытки сместить его с должности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
01:54
Британия устала от обещаний Джонсона, заявил лидер оппозиции
Кроме того, в оппозиционной Лейбористской партии уверены, что внутренние разногласия по позиции Джонсона в правящей партии могут только усилить падение рейтинга консерваторов среди населения.
Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.
Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
00:47
Глава МИД Британии заявила, что рада поддержке Джонсона
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияКонсервативная партия ВеликобританииПарламент Великобритании
 
 
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