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ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/tekhnika-1793712178.html
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине
За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:01
2022-06-07T13:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние десять дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники. В том числе - 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
13:01 07.06.2022
 
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине

Глава МО Шойгу: ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За последние десять дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники. В том числе - 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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