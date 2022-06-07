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ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине
За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:01
2022-06-07T13:01
2022-06-07T13:01
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние десять дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники. В том числе - 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине
Глава МО Шойгу: ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине