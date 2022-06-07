https://ria.ru/20220607/tekhnika-1793712178.html

ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине

ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине - РИА Новости, 07.06.2022

ВС России уничтожили 51 единицу зарубежной военной техники на Украине

За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:01

2022-06-07T13:01

2022-06-07T13:01

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. За последние десять дней операции на Украине уничтожена 51 единица боевой техники, поступившей из-за рубежа, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние десять дней специальной военной операции уничтожена 51 единица зарубежной военной техники. В том числе - 12 боевых бронированных машин, 21 155-миллиметровая гаубица, две РСЗО и 16 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина