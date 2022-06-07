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Шойгу объявил об освобождении Святогорска - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793710910.html
Шойгу объявил об освобождении Святогорска
Шойгу объявил об освобождении Святогорска - РИА Новости, 07.06.2022
Шойгу объявил об освобождении Святогорска
Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Святогорска. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:57
2022-06-07T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
святогорск
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Святогорска.Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он перечислил Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.Шойгу также подтвердил, что освобождены жилые кварталы Северодонецка, сейчас армия берет под контроль промзону и ближайшие населенные пункты.Он подчеркнул, что Минобороны совместно с РЖД восстановило 1200 километров железнодорожных магистралей для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.Подводя промежуточные итоги российской спецоперации, Шойгу отметил, что за минувшие пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество — 6489 человек.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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святогорск
россия
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в мире, святогорск, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
12:57 07.06.2022 (обновлено: 13:30 07.06.2022)
 
Шойгу объявил об освобождении Святогорска

Шойгу: значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца освобождена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Святогорска.
"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", — сказал глава оборонного ведомства.
Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он перечислил Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.
Шойгу также подтвердил, что освобождены жилые кварталы Северодонецка, сейчас армия берет под контроль промзону и ближайшие населенные пункты.
"Развивается наступление на попасненском направлении. <...> В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", — добавил министр.
Он подчеркнул, что Минобороны совместно с РЖД восстановило 1200 километров железнодорожных магистралей для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.
Подводя промежуточные итоги российской спецоперации, Шойгу отметил, что за минувшие пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество — 6489 человек.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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