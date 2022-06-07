12:57 07.06.2022 (обновлено: 13:30 07.06.2022)
Шойгу объявил об освобождении Святогорска
Шойгу: значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца освобождена
Военнослужащий Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Святогорска.
"Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", — сказал глава оборонного ведомства.
Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он перечислил Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.
Шойгу также подтвердил, что освобождены жилые кварталы Северодонецка, сейчас армия берет под контроль промзону и ближайшие населенные пункты.
"Развивается наступление на попасненском направлении. <...> В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", — добавил министр.
Подводя промежуточные итоги российской спецоперации, Шойгу отметил, что за минувшие пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество — 6489 человек.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.