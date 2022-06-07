https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793710910.html

Шойгу объявил об освобождении Святогорска

Шойгу объявил об освобождении Святогорска - РИА Новости, 07.06.2022

Шойгу объявил об освобождении Святогорска

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Святогорска. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:57

2022-06-07T12:57

2022-06-07T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

святогорск

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил об освобождении Святогорска.Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он перечислил Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.Шойгу также подтвердил, что освобождены жилые кварталы Северодонецка, сейчас армия берет под контроль промзону и ближайшие населенные пункты.Он подчеркнул, что Минобороны совместно с РЖД восстановило 1200 километров железнодорожных магистралей для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.Подводя промежуточные итоги российской спецоперации, Шойгу отметил, что за минувшие пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ, их общее количество — 6489 человек.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/most-1793546123.html

святогорск

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, святогорск, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр