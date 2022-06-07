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Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/srochniki-1793700011.html
Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО
Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО - РИА Новости, 07.06.2022
Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО
Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:28
2022-06-07T12:45
специальная военная операция на украине
россия
западный военный округ (зво)
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы в спецоперации, всех срочников уже вернули в Россию.Выступая в Совете Федерации, Егиев сообщил, что "с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска".Егиев добавил, что подняты были вопросы, "связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения", к ответственности привлечены "порядка 12 офицеров".
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россия, западный военный округ (зво), совет федерации рф
12:28 07.06.2022 (обновлено: 12:45 07.06.2022)
 
Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО

Прокурор ЗВО Егиев: 12 офицеров наказали из-за участия около 600 срочников в спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы в спецоперации, всех срочников уже вернули в Россию.
Выступая в Совете Федерации, Егиев сообщил, что "с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска".
"Были установлены факты участия в ней военнослужащих срочной службы. На настоящий момент все они возвращены. По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования… Согласно поднадзору прокуратуры ЗВО, потому что там несколько округов подключено, порядка 600 (срочников участвовали в спецоперации. – Прим. ред.)", - сказал он.
Егиев добавил, что подняты были вопросы, "связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения", к ответственности привлечены "порядка 12 офицеров".
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25 февраля, 15:29Специальная военная операция на Украине
В Минобороны заявили о случаях самосуда националистов над срочниками
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗападный военный округ (ЗВО)Совет Федерации РФ
 
 
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