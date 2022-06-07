12:28 07.06.2022 (обновлено: 12:45 07.06.2022)
Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО
Прокурор ЗВО Егиев: 12 офицеров наказали из-за участия около 600 срочников в спецоперации
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы в спецоперации, всех срочников уже вернули в Россию.
Выступая в Совете Федерации, Егиев сообщил, что "с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска".
"Были установлены факты участия в ней военнослужащих срочной службы. На настоящий момент все они возвращены. По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования… Согласно поднадзору прокуратуры ЗВО, потому что там несколько округов подключено, порядка 600 (срочников участвовали в спецоперации. – Прим. ред.)", - сказал он.
Егиев добавил, что подняты были вопросы, "связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения", к ответственности привлечены "порядка 12 офицеров".