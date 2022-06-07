https://ria.ru/20220607/srochniki-1793700011.html

Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО

Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО - РИА Новости, 07.06.2022

Около 600 срочников участвовали в спецоперации, сообщил прокурор ЗВО

Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:28

2022-06-07T12:28

2022-06-07T12:45

специальная военная операция на украине

россия

западный военный округ (зво)

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прокурор Западного военного округа Артур Егиев заявил, что двенадцать офицеров привлекли к ответственности за участие порядка 600 военнослужащих срочной службы в спецоперации, всех срочников уже вернули в Россию.Выступая в Совете Федерации, Егиев сообщил, что "с самого начала специальной военной операции военная прокуратура Западного военного округа постоянно сопровождает войска".Егиев добавил, что подняты были вопросы, "связанные с увольнением с военной службы тех должностных лиц, которые допустили эти нарушения", к ответственности привлечены "порядка 12 офицеров".

https://ria.ru/20220225/samosud-1775075900.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, западный военный округ (зво), совет федерации рф