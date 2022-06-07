https://ria.ru/20220607/spros-1793729135.html

Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Путин призвал обеспечить рост доходов россиян - РИА Новости, 07.06.2022

Путин призвал обеспечить рост доходов россиян

Важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику, а также нужно обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:53

2022-06-07T13:53

2022-06-07T15:07

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику, а также нужно обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность, заявил президент России Владимир Путин."На предыдущих встречах уже говорил о том, насколько важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику", - сказал он на совещании. Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился, отметил президент."Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы. Ряд решений на этот счет уже приняты, в том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум и, следовательно, многие социальные выплаты тоже повысились", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220603/zoloto-1792790380.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Путин: "Важно поддержать потребительский спрос" ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС, ЕГО ДИНАМИКУ, ОТМЕТИЛ, ЧТО НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ ДОХОДОВ ГРАЖДАН, А БИЗНЕСУ – ДОПЛИКВИДНОСТЬ 2022-06-07T13:53 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия