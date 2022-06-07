Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793865033.html
Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ
Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022
Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ
Минобороны РФ заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении, также, по данным ведомства, в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:55
2022-06-07T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
кирилл стремоусов
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_970b68db8b88d5b92aa0a7a2ea777e63.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны РФ заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении, также, по данным ведомства, в скором времени возобновится ж/д движение между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииАвиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщило во вторник Минобороны России.Кроме того, по данным ведомства, российские артиллеристы за сутки спецоперации уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США.Также во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. Кроме того, он сообщил о скором возобновлении ж/д движения между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом.По данным Минобороны, монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками. Как пояснили в министерстве, украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники.Помимо этого, как сообщило Минобороны РФ, установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна.Также во вторник стало известно, что в Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели. Об этом сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Переговоры с ТурциейКак заявило МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.Также во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром Украину, об этом сообщило российское Минобороны. Уточнялось, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наступление чеченских подразделений на позиции украинских националистов
Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов
2022-06-07T22:55
true
PT0M42S
Уникальные кадры боя российских и украинских военных
Уникальные кадры боя российских и украинских военных, в ходе которого была ликвидирована украинская разведгруппа – убиты двое и взят в плен один раненый – оказались в распоряжении РИА Новости. Как рассказали нам российские силовики, группа российского спецназа в поисках "кочующего" миномета организовала засаду в лесополосе в тылу противника в Запорожской области - и там проходила диверсионно-разведывательная группа украинской армии, которую засекли с беспилотника.
2022-06-07T22:55
true
PT1M53S
Шойгу: на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР
Шойгу: на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР
2022-06-07T22:55
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793535957_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_b4abb3989920a4f8063f21c779a46937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей шойгу, владимир путин, кирилл стремоусов, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф
22:55 07.06.2022
 
Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ

Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска в ДНР, уничтожение техники Киева

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Бойцы спецназа Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Бойцы спецназа Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны РФ заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении, также, по данным ведомства, в скором времени возобновится ж/д движение между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

Авиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщило во вторник Минобороны России.
Кроме того, по данным ведомства, российские артиллеристы за сутки спецоперации уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США.
Также во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. Кроме того, он сообщил о скором возобновлении ж/д движения между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
Инфографика
Посмотреть
По данным Минобороны, монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками. Как пояснили в министерстве, украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники.
Помимо этого, как сообщило Минобороны РФ, установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна.
Также во вторник стало известно, что в Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели. Об этом сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Переговоры с Турцией

Как заявило МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.
Также во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром Украину, об этом сообщило российское Минобороны. Уточнялось, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуВладимир ПутинКирилл СтремоусовРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала