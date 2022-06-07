https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793865033.html

Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ

Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ - РИА Новости, 07.06.2022

Спецоперация, 7 июня: освобождение Святогорска, уничтожение техники ВСУ

Минобороны РФ заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении, также, по данным ведомства, в... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:55

2022-06-07T22:55

2022-06-07T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

владимир путин

кирилл стремоусов

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минобороны РФ заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении, также, по данным ведомства, в скором времени возобновится ж/д движение между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииАвиация РФ уничтожила более 170 националистов Украины, поражены 83 района скопления живой силы и техники украинских войск, сообщило во вторник Минобороны России.Кроме того, по данным ведомства, российские артиллеристы за сутки спецоперации уничтожили одну переданную Норвегией 155-мм самоходную установку М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США.Также во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. Кроме того, он сообщил о скором возобновлении ж/д движения между РФ, Донбассом, Украиной и Крымом.По данным Минобороны, монахи и местные жители подтвердили умышленный поджог в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими боевиками. Как пояснили в министерстве, украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники.Помимо этого, как сообщило Минобороны РФ, установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна.Также во вторник стало известно, что в Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели. Об этом сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Переговоры с ТурциейКак заявило МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Турцию 8 июня обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.Также во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром Украину, об этом сообщило российское Минобороны. Уточнялось, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".

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в мире, сергей шойгу, владимир путин, кирилл стремоусов, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф