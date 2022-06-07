https://ria.ru/20220607/sovfed-1793770853.html
В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым
В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым - РИА Новости, 07.06.2022
В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, комментируя информацию о ДТП с якобы участием сенатора Мохмада Ахмадова, сообщила РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:58
2022-06-07T15:58
2022-06-07T15:58
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, комментируя информацию о ДТП с якобы участием сенатора Мохмада Ахмадова, сообщила РИА Новости со ссылкой на его помощницу, что сенатор "жив-здоров", не попадал в аварию.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что заместитель социального комитета Совфеда Ахмадов якобы попал в ДТП с участием четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве и получил ряд травм."Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке", - сказала Святенко. Отвечая на вопрос корреспондента, сенатор отметила: "Чего вы мудрите, он жив-здоров". "Никуда он не попадал", - добавила собеседница агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новый арбат, москва, совет федерации рф
В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым
Сенатор Святенко сообщила, что ее коллега Ахмадов не попадал в ДТП и "жив-здоров"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, комментируя информацию о ДТП с якобы участием сенатора Мохмада Ахмадова, сообщила РИА Новости со ссылкой на его помощницу, что сенатор "жив-здоров", не попадал в аварию.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что заместитель социального комитета Совфеда
Ахмадов якобы попал в ДТП с участием четырех автомобилей на Новом Арбате
в Москве
и получил ряд травм.
"Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке", - сказала Святенко. Отвечая на вопрос корреспондента, сенатор отметила: "Чего вы мудрите, он жив-здоров". "Никуда он не попадал", - добавила собеседница агентства.