https://ria.ru/20220607/sovfed-1793770853.html

В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым

В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым - РИА Новости, 07.06.2022

В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, комментируя информацию о ДТП с якобы участием сенатора Мохмада Ахмадова, сообщила РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:58

2022-06-07T15:58

2022-06-07T15:58

происшествия

новый арбат

москва

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, комментируя информацию о ДТП с якобы участием сенатора Мохмада Ахмадова, сообщила РИА Новости со ссылкой на его помощницу, что сенатор "жив-здоров", не попадал в аварию.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что заместитель социального комитета Совфеда Ахмадов якобы попал в ДТП с участием четырех автомобилей на Новом Арбате в Москве и получил ряд травм."Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке", - сказала Святенко. Отвечая на вопрос корреспондента, сенатор отметила: "Чего вы мудрите, он жив-здоров". "Никуда он не попадал", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220517/vybory-1789004892.html

новый арбат

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новый арбат, москва, совет федерации рф