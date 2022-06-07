https://ria.ru/20220607/soft-1793743047.html

В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России

В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России - РИА Новости, 07.06.2022

В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России

Минцифры планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:36

2022-06-07T14:36

2022-06-07T14:36

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

экономика

технологии

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минцифры планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил глава министерства Максут Шадаев."И, самое главное, мы тоже обсуждаем, как нам аккуратно вводить критерий совместимости с российскими операционными системами. ... Эти планы - на перспективу трех-пяти лет. Будем поэтапно совмещать основные востребованные классы ПО с российскими операционными системами", - сказал Шадаев, которого министерство цитирует в своем официальном Telegram-канале.Также, по его словам, планируется сократить сроки процедуры включения в реестр российского ПО, в частности Минцифры думает исключить предварительную проверку на наличие используемых иностранных компонентов в программном обеспечении."Сейчас мы хотим эту процедуру поменять, чтобы сначала включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, - исключать. Это позволит ускорить процесс", - пояснил министр.Кроме того, по мнению Шадаева, стоит смягчить критерий, по которому в реестр российского ПО включаются продукты компаний, где контроль (50% и больше) у российских граждан."Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании. У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов", - пояснил он.

https://ria.ru/20220607/internet-1793680435.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, максут шадаев, россия