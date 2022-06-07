https://ria.ru/20220607/soft-1793743047.html
В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России
В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России - РИА Новости, 07.06.2022
В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России
Минцифры планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:36
2022-06-07T14:36
2022-06-07T14:36
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
технологии
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минцифры планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил глава министерства Максут Шадаев."И, самое главное, мы тоже обсуждаем, как нам аккуратно вводить критерий совместимости с российскими операционными системами. ... Эти планы - на перспективу трех-пяти лет. Будем поэтапно совмещать основные востребованные классы ПО с российскими операционными системами", - сказал Шадаев, которого министерство цитирует в своем официальном Telegram-канале.Также, по его словам, планируется сократить сроки процедуры включения в реестр российского ПО, в частности Минцифры думает исключить предварительную проверку на наличие используемых иностранных компонентов в программном обеспечении."Сейчас мы хотим эту процедуру поменять, чтобы сначала включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, - исключать. Это позволит ускорить процесс", - пояснил министр.Кроме того, по мнению Шадаева, стоит смягчить критерий, по которому в реестр российского ПО включаются продукты компаний, где контроль (50% и больше) у российских граждан."Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании. У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов", - пояснил он.
https://ria.ru/20220607/internet-1793680435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, технологии, максут шадаев, россия
В Минцифры рассказали о совмещении софта с операционными системами России
Минцифры планирует совмещать востребованный софт с российскими операционными системами
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Минцифры планирует поэтапно совмещать востребованный софт с российскими операционными системами, а также упрощать процесс включения в реестр отечественного программного обеспечения, сообщил
глава министерства Максут Шадаев.
"И, самое главное, мы тоже обсуждаем, как нам аккуратно вводить критерий совместимости с российскими операционными системами. ... Эти планы - на перспективу трех-пяти лет. Будем поэтапно совмещать основные востребованные классы ПО с российскими операционными системами", - сказал Шадаев, которого министерство цитирует в своем официальном Telegram-канале.
Также, по его словам, планируется сократить сроки процедуры включения в реестр российского ПО, в частности Минцифры думает исключить предварительную проверку на наличие используемых иностранных компонентов в программном обеспечении.
"Сейчас мы хотим эту процедуру поменять, чтобы сначала включать ПО в реестр, а потом уже, если результаты экспертизы показывают, что иностранные компоненты есть, - исключать. Это позволит ускорить процесс", - пояснил министр.
Кроме того, по мнению Шадаева, стоит смягчить критерий, по которому в реестр российского ПО включаются продукты компаний, где контроль (50% и больше) у российских граждан.
"Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять, потому что у нас много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании. У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов", - пояснил он.