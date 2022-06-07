https://ria.ru/20220607/shoygu-1793790434.html
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой - РИА Новости, 07.06.2022
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:59
2022-06-07T16:59
2022-06-07T17:08
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
турция
украина
сирия
хулуси акар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_6deab458f3de3aa879568f4b9a671f69.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".Также была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе.Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793710910.html
турция
украина
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_8d6eb052586bc789acd28495fd7357dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), турция, украина, сирия, хулуси акар
16:59 07.06.2022 (обновлено: 17:08 07.06.2022)
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой
Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине и в Сирии