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Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой - РИА Новости, 07.06.2022
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Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой - РИА Новости, 07.06.2022
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:59
2022-06-07T17:08
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
турция
украина
сирия
хулуси акар
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".Также была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе.Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793710910.html
турция
украина
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), турция, украина, сирия, хулуси акар
16:59 07.06.2022 (обновлено: 17:08 07.06.2022)
 
Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой

Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
"По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".
Также была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе.
Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены, добавили в Минобороны.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияУкраинаСирияХулуси Акар
 
 
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