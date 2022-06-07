https://ria.ru/20220607/shoygu-1793790434.html

Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой

Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой - РИА Новости, 07.06.2022

Шойгу поговорил по телефону с турецким коллегой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:59

2022-06-07T16:59

2022-06-07T17:08

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

турция

украина

сирия

хулуси акар

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Турции Хулуси Акаром темы Украины и Сирии, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ."По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины".Также была отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе.Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220607/svyatogorsk-1793710910.html

турция

украина

сирия

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Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), турция, украина, сирия, хулуси акар