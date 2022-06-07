https://ria.ru/20220607/shoygu-1793712550.html

Число украинских военнопленных достигло 6489 человек

Число украинских военнопленных достигло 6489 человек - РИА Новости, 07.06.2022

Число украинских военнопленных достигло 6489 человек

Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:03

2022-06-07T13:03

2022-06-07T13:06

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.

https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

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безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу