https://ria.ru/20220607/shoygu-1793712550.html
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек - РИА Новости, 07.06.2022
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек
Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:03
2022-06-07T13:03
2022-06-07T13:06
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.
https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html
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безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу
13:03 07.06.2022 (обновлено: 13:06 07.06.2022)
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек
Шойгу: число попавших в плен украинских военных выросло до 6489 человек