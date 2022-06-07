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Число украинских военнопленных достигло 6489 человек - РИА Новости, 07.06.2022
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Число украинских военнопленных достигло 6489 человек
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек - РИА Новости, 07.06.2022
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек
Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:03
2022-06-07T13:06
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.
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безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, сергей шойгу
13:03 07.06.2022 (обновлено: 13:06 07.06.2022)
 
Число украинских военнопленных достигло 6489 человек

Шойгу: число попавших в плен украинских военных выросло до 6489 человек

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПленные украинские военнослужащие
Пленные украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пленные украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июня – РИА Новости. Общее количество плененных украинских военнослужащих превысило 6,4 тысячи, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6489 человек", - сказал Шойгу на селекторном совещании, говоря о промежуточных итогах специальной военной операции.
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БезопасностьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСергей Шойгу
 
 
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