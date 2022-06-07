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Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.06.2022
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Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов
Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.06.2022
Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, но использование... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:18
2022-06-07T12:19
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, но использование информационных технологий в ситуациях, подобных пандемии коронавируса или болезни учеников, помогает им не терять мотивацию к обучению и позволяет избежать пробелов в знаниях."Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Наш принцип - сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование - не только обучение, но это и воспитание. Воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота своей страны. Но вынужденные меры, связанные с пандемией или, допустим по болезни, когда школьник не может посещать уроки, он может подключиться к уроку, используя информационное технологии, не пропуская занятия, тем самым, у него не образуются пробелы в знаниях и не теряется мотивация к обучению", - сказал министр просвещения РФ в интервью телеканалу "Россия 24".Кравцов рассказал, что Минпросвещения "вместе с Ростелекомом, с министерством цифрового развития, компанией VK, создали отечественную платформу в дополнение к традиционной системе образования, которая позволят общаться школьникам между собой в социальной сети"."Но эта социальная сеть закрытая, защищенная, в ней проверенная информация, проверенный контент. Общение, понятно, после уроков, либо в ходе уроков для того, чтобы школьники из одной школы могли пообщаться по истории, по биологии, со школьниками, находящимися в другом регионе", - отметил он.По его словам, эта система позволяет учителям повышать квалификации, не выезжая из того города, где они проживают. Эта система позволяет организовывать видеоконференцсвязь."Мы со всеми министрами, со всеми регионами проводим видеоконференцсвязи на базе нашей отечественной системы "Сферум". Использовали технологии проведения единого государственного экзамена, которые зарекомендовали себя уже достаточно серьезно с точки зрения отражения различных атак, система устойчивая", - сказал Кравцов.
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общество, россия, ростелеком, социальный навигатор, сн_образование
12:18 07.06.2022 (обновлено: 12:19 07.06.2022)
 
Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов

Министр просвещения Кравцов: Россия не откажется от традиционной системы обучения в школе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСанитарная обработка класса в школе
Санитарная обработка класса в школе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Санитарная обработка класса в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, но использование информационных технологий в ситуациях, подобных пандемии коронавируса или болезни учеников, помогает им не терять мотивацию к обучению и позволяет избежать пробелов в знаниях.
"Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Наш принцип - сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование - не только обучение, но это и воспитание. Воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота своей страны. Но вынужденные меры, связанные с пандемией или, допустим по болезни, когда школьник не может посещать уроки, он может подключиться к уроку, используя информационное технологии, не пропуская занятия, тем самым, у него не образуются пробелы в знаниях и не теряется мотивация к обучению", - сказал министр просвещения РФ в интервью телеканалу "Россия 24".
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Кравцов рассказал, что Минпросвещения "вместе с Ростелекомом, с министерством цифрового развития, компанией VK, создали отечественную платформу в дополнение к традиционной системе образования, которая позволят общаться школьникам между собой в социальной сети".
"Но эта социальная сеть закрытая, защищенная, в ней проверенная информация, проверенный контент. Общение, понятно, после уроков, либо в ходе уроков для того, чтобы школьники из одной школы могли пообщаться по истории, по биологии, со школьниками, находящимися в другом регионе", - отметил он.
По его словам, эта система позволяет учителям повышать квалификации, не выезжая из того города, где они проживают. Эта система позволяет организовывать видеоконференцсвязь.
"Мы со всеми министрами, со всеми регионами проводим видеоконференцсвязи на базе нашей отечественной системы "Сферум". Использовали технологии проведения единого государственного экзамена, которые зарекомендовали себя уже достаточно серьезно с точки зрения отражения различных атак, система устойчивая", - сказал Кравцов.
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