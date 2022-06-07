https://ria.ru/20220607/shkola-1793696305.html

Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов

Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов - РИА Новости, 07.06.2022

Россия не откажется от традиционной системы обучения, заявил Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, но использование... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:18

2022-06-07T12:18

2022-06-07T12:19

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, но использование информационных технологий в ситуациях, подобных пандемии коронавируса или болезни учеников, помогает им не терять мотивацию к обучению и позволяет избежать пробелов в знаниях."Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Наш принцип - сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование - не только обучение, но это и воспитание. Воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота своей страны. Но вынужденные меры, связанные с пандемией или, допустим по болезни, когда школьник не может посещать уроки, он может подключиться к уроку, используя информационное технологии, не пропуская занятия, тем самым, у него не образуются пробелы в знаниях и не теряется мотивация к обучению", - сказал министр просвещения РФ в интервью телеканалу "Россия 24".Кравцов рассказал, что Минпросвещения "вместе с Ростелекомом, с министерством цифрового развития, компанией VK, создали отечественную платформу в дополнение к традиционной системе образования, которая позволят общаться школьникам между собой в социальной сети"."Но эта социальная сеть закрытая, защищенная, в ней проверенная информация, проверенный контент. Общение, понятно, после уроков, либо в ходе уроков для того, чтобы школьники из одной школы могли пообщаться по истории, по биологии, со школьниками, находящимися в другом регионе", - отметил он.По его словам, эта система позволяет учителям повышать квалификации, не выезжая из того города, где они проживают. Эта система позволяет организовывать видеоконференцсвязь."Мы со всеми министрами, со всеми регионами проводим видеоконференцсвязи на базе нашей отечественной системы "Сферум". Использовали технологии проведения единого государственного экзамена, которые зарекомендовали себя уже достаточно серьезно с точки зрения отражения различных атак, система устойчивая", - сказал Кравцов.

https://sn.ria.ru/20220607/kravtsov-1793692665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, ростелеком, социальный навигатор, сн_образование