https://ria.ru/20220607/severodonetsk-1793711168.html

Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу

Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.06.2022

Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:58

2022-06-07T12:58

2022-06-07T12:58

специальная военная операция на украине

северодонецк

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении."Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил министр во вторник на селекторном совещании."В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

северодонецк, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр