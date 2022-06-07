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Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/severodonetsk-1793711168.html
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.06.2022
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
специальная военная операция на украине
северодонецк
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении."Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил министр во вторник на селекторном совещании."В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
северодонецк
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северодонецк, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр
12:58 07.06.2022
 
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил, что жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены

© РИА НовостиДома в Северодонецке во время боев в Донбассе
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении.
"Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил министр во вторник на селекторном совещании.
"В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", - добавил Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЛНР
 
 
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