https://ria.ru/20220607/severodonetsk-1793711168.html
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу - РИА Новости, 07.06.2022
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
специальная военная операция на украине
северодонецк
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791646274_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_4a57b5896ac93460fa36274975a7d50e.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении."Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении", - сообщил министр во вторник на селекторном совещании."В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html
северодонецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791646274_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9080bd24a66043294b72c8d0f88f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), лнр
Жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил, что жилые кварталы Северодонецка полностью освобождены