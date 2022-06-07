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В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/sbu-1793797112.html
В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени
В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени - РИА Новости, 07.06.2022
В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени
В мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины обнаружены ростовые американские мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренних органов... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:26
2022-06-07T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
технологии
донбасс
украина
россия
служба безопасности украины
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МАРИУПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины обнаружены ростовые американские мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренних органов человека, сообщает корреспондент РИА Новости.Ростовые мишени используются во время стрелковой подготовки. Наиболее качественные и дорогие мишени используются при подготовке снайперов. Специалисты, подготовленные с помощью найденных в СБУ мишеней, теоретически могли стрелять не просто в силуэт жертвы, но целиться в конкретный внутренний орган, чтобы нанести строго определенное ранение.Найденные в здании СБУ мишени — это оригинальная продукция американской фирмы Viking Tactics, выпускающей высококачественную тактическую экипировку: прицелы, разгрузки, ремни и так далее. Ее клиентами являются бывшие военные, наемники, инструкторы по стрелковой подготовке и представители частных военных компаний.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, технологии, донбасс, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
17:26 07.06.2022 (обновлено: 19:12 07.06.2022)
 
В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени

В мариупольской штаб-квартире СБУ нашли американские тактические мишени Viking Tactics

© РИА НовостиМишени для стрельбы Viking Tactics, найденные в мариупольской штаб-квартире СБУ
Мишени для стрельбы Viking Tactics, найденные в мариупольской штаб-квартире СБУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
Мишени для стрельбы Viking Tactics, найденные в мариупольской штаб-квартире СБУ
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины обнаружены ростовые американские мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренних органов человека, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ростовые мишени используются во время стрелковой подготовки. Наиболее качественные и дорогие мишени используются при подготовке снайперов. Специалисты, подготовленные с помощью найденных в СБУ мишеней, теоретически могли стрелять не просто в силуэт жертвы, но целиться в конкретный внутренний орган, чтобы нанести строго определенное ранение.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 12:05Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т-72
Найденные в здании СБУ мишени — это оригинальная продукция американской фирмы Viking Tactics, выпускающей высококачественную тактическую экипировку: прицелы, разгрузки, ремни и так далее. Ее клиентами являются бывшие военные, наемники, инструкторы по стрелковой подготовке и представители частных военных компаний.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 12:37Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинТехнологииДонбассУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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