https://ria.ru/20220607/sbu-1793797112.html

В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени

В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени - РИА Новости, 07.06.2022

В здании СБУ в Мариуполе обнаружили американские тактические мишени

В мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины обнаружены ростовые американские мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренних органов... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:26

2022-06-07T17:26

2022-06-07T19:12

специальная военная операция на украине

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технологии

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служба безопасности украины

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МАРИУПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В мариупольской штаб-квартире Службы безопасности Украины обнаружены ростовые американские мишени Viking Tactics с детализацией скелета и внутренних органов человека, сообщает корреспондент РИА Новости.Ростовые мишени используются во время стрелковой подготовки. Наиболее качественные и дорогие мишени используются при подготовке снайперов. Специалисты, подготовленные с помощью найденных в СБУ мишеней, теоретически могли стрелять не просто в силуэт жертвы, но целиться в конкретный внутренний орган, чтобы нанести строго определенное ранение.Найденные в здании СБУ мишени — это оригинальная продукция американской фирмы Viking Tactics, выпускающей высококачественную тактическую экипировку: прицелы, разгрузки, ремни и так далее. Ее клиентами являются бывшие военные, наемники, инструкторы по стрелковой подготовке и представители частных военных компаний.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793253763.html

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