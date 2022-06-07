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Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма - РИА Новости, 07.06.2022
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Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма - РИА Новости, 07.06.2022
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
Минобороны совместно с РЖД обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, сообщил глава военного ведомства... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:10
2022-06-07T13:38
россия
донбасс
украина
республика крым
ржд
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны совместно с РЖД обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Совместными усилиями министерства обороны России и акционерного общества "Российские железные дороги" созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках", — заявил министр.Он добавил, что доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась.Всего удалось восстановить около 1200 километров железнодорожного полотна. Помимо этого, возобновилось автомобильной сообщение с территории России по материковой части в Крым. "Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — отметил Шойгу.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/most-1793713259.html
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россия, донбасс, украина, республика крым, ржд, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, в мире
13:10 07.06.2022 (обновлено: 13:38 07.06.2022)
 
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма

Глава Минобороны Шойгу: открыто автомобильное сообщение по материковой части РФ в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны совместно с РЖД обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Совместными усилиями министерства обороны России и акционерного общества "Российские железные дороги" созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках", — заявил министр.
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Он добавил, что доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась.
Всего удалось восстановить около 1200 километров железнодорожного полотна. Помимо этого, возобновилось автомобильной сообщение с территории России по материковой части в Крым.
"Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — отметил Шойгу.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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