https://ria.ru/20220607/rzhd-1793714101.html
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма - РИА Новости, 07.06.2022
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
Минобороны совместно с РЖД обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, сообщил глава военного ведомства... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:10
2022-06-07T13:10
2022-06-07T13:38
россия
донбасс
украина
республика крым
ржд
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Минобороны совместно с РЖД обеспечили сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу."Совместными усилиями министерства обороны России и акционерного общества "Российские железные дороги" созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках", — заявил министр.Он добавил, что доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась.Всего удалось восстановить около 1200 километров железнодорожного полотна. Помимо этого, возобновилось автомобильной сообщение с территории России по материковой части в Крым. "Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — отметил Шойгу.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/most-1793713259.html
https://ria.ru/20220607/mariupol-1793711859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, украина, республика крым, ржд, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, в мире
13:10 07.06.2022 (обновлено: 13:38 07.06.2022)
Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
Глава Минобороны Шойгу: открыто автомобильное сообщение по материковой части РФ в Крым