https://ria.ru/20220607/rvsn-1793694842.html

Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 07.06.2022

Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:13

2022-06-07T12:13

2022-06-07T12:29

политика

россия

совет федерации рф

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.Кандидатуру Егиева ранее внёс в Совфед президент для проведения консультаций.После консультаций комитеты направят спикеру Совфеда свою консолидированную позицию по представленным президентом кандидатурам для информирования главы государства. Она будет утверждена в среду на пленарном заседании Совфеда.В соответствии с внесёнными в 2020 году поправками в Конституцию президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.Также комитеты поддержали внесённую президентом РФ кандидатуру Валерия Неко на должность Московского городского военного прокурора.

https://ria.ru/20220605/rvsn-1793218945.html

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политика, россия, совет федерации рф, ракетные войска стратегического назначения