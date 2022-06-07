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Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 07.06.2022
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Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 07.06.2022
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:13
2022-06-07T12:29
политика
россия
совет федерации рф
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.Кандидатуру Егиева ранее внёс в Совфед президент для проведения консультаций.После консультаций комитеты направят спикеру Совфеда свою консолидированную позицию по представленным президентом кандидатурам для информирования главы государства. Она будет утверждена в среду на пленарном заседании Совфеда.В соответствии с внесёнными в 2020 году поправками в Конституцию президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.Также комитеты поддержали внесённую президентом РФ кандидатуру Валерия Неко на должность Московского городского военного прокурора.
https://ria.ru/20220605/rvsn-1793218945.html
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политика, россия, совет федерации рф, ракетные войска стратегического назначения
12:13 07.06.2022 (обновлено: 12:29 07.06.2022)
 
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

Комитеты СФ поддержали кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора РВСН

© Фото : Военно-медицинская Академия имени С. М. КироваВоенный прокурор Западного военного округа генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев
Военный прокурор Западного военного округа генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова
Военный прокурор Западного военного округа генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.
Кандидатуру Егиева ранее внёс в Совфед президент для проведения консультаций.
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После консультаций комитеты направят спикеру Совфеда свою консолидированную позицию по представленным президентом кандидатурам для информирования главы государства. Она будет утверждена в среду на пленарном заседании Совфеда.
В соответствии с внесёнными в 2020 году поправками в Конституцию президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.
Также комитеты поддержали внесённую президентом РФ кандидатуру Валерия Неко на должность Московского городского военного прокурора.
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