https://ria.ru/20220607/rvsn-1793694842.html
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 07.06.2022
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:13
2022-06-07T12:13
2022-06-07T12:29
политика
россия
совет федерации рф
ракетные войска стратегического назначения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793699541_0:88:2560:1528_1920x0_80_0_0_6affcdeee475b05f56bb7c8288220ef3.jpg
МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Профильные комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности поддержали во вторник на совместном заседании кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.Кандидатуру Егиева ранее внёс в Совфед президент для проведения консультаций.После консультаций комитеты направят спикеру Совфеда свою консолидированную позицию по представленным президентом кандидатурам для информирования главы государства. Она будет утверждена в среду на пленарном заседании Совфеда.В соответствии с внесёнными в 2020 году поправками в Конституцию президент РФ назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.Также комитеты поддержали внесённую президентом РФ кандидатуру Валерия Неко на должность Московского городского военного прокурора.
https://ria.ru/20220605/rvsn-1793218945.html
https://ria.ru/20220522/vozmezdie-1789977255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793699541_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_1c31a4c5854b78a6f3b8fe54031043eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, ракетные войска стратегического назначения
12:13 07.06.2022 (обновлено: 12:29 07.06.2022)
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Комитеты СФ поддержали кандидатуру Артура Егиева на должность военного прокурора РВСН