https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html
В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск
В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск - РИА Новости, 07.06.2022
В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск Владимира Милова* из-за клеветы в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, сообщается на странице принадлежащей последнему компании... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:00
2022-06-07T22:00
2022-06-07T22:10
владимир милов
алексей навальный
любовь соболь
россия
интерпол
евгений пригожин
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск Владимира Милова* из-за клеветы в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, сообщается на странице принадлежащей последнему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Сегодня, 7 июня, МВД России объявило в розыск Владимира Милова*. Юридическая служба компании "Конкорд" информирует г-на Милова*, что в розыск он объявлен по уголовному делу по клевете в отношении Евгения Викторовича. Следствию необходимо получить объяснения Милова* и решить вопрос с избранием ему пресечения", — говорится в сообщении.Добавляется, что в случае невозвращения Милова* в Россию юристы будут вынуждены обратиться к Интерполу и задействовать процедуру экстрадиции.Минюст 6 мая включил Милова* в реестр СМИ-иноагентов.С октября юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь*, Леониду Волкову*, Максиму Шевченко, Владимиру Милову*, телеканалу "Царьград" и изданию Znak. Поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/gosduma-1793833446.html
https://ria.ru/20220607/inoagenty-1793798833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир милов, алексей навальный, любовь соболь, россия, интерпол, евгений пригожин, общество
22:00 07.06.2022 (обновлено: 22:10 07.06.2022)
В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск
"Конкорд": Милова* объявили в розыск из-за клеветы на Пригожина