https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html

В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск

В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск - РИА Новости, 07.06.2022

В "Конкорде" объяснили, почему Милова* объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск Владимира Милова* из-за клеветы в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, сообщается на странице принадлежащей последнему компании... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:00

2022-06-07T22:00

2022-06-07T22:10

владимир милов

алексей навальный

любовь соболь

россия

интерпол

евгений пригожин

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск Владимира Милова* из-за клеветы в адрес бизнесмена Евгения Пригожина, сообщается на странице принадлежащей последнему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Сегодня, 7 июня, МВД России объявило в розыск Владимира Милова*. Юридическая служба компании "Конкорд" информирует г-на Милова*, что в розыск он объявлен по уголовному делу по клевете в отношении Евгения Викторовича. Следствию необходимо получить объяснения Милова* и решить вопрос с избранием ему пресечения", — говорится в сообщении.Добавляется, что в случае невозвращения Милова* в Россию юристы будут вынуждены обратиться к Интерполу и задействовать процедуру экстрадиции.Минюст 6 мая включил Милова* в реестр СМИ-иноагентов.С октября юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь*, Леониду Волкову*, Максиму Шевченко, Владимиру Милову*, телеканалу "Царьград" и изданию Znak. Поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/gosduma-1793833446.html

https://ria.ru/20220607/inoagenty-1793798833.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир милов, алексей навальный, любовь соболь, россия, интерпол, евгений пригожин, общество