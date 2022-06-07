https://ria.ru/20220607/referendum-1793858488.html

Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму

Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму - РИА Новости, 07.06.2022

Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область) Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T21:37

2022-06-07T21:37

2022-06-07T22:06

мелитополь

украина

донбасс

в мире

сергей кириенко

россия

запорожская область

владимир путин

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область) Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.Также Данильченко сообщила о визите первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в город.По ее словам, он выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни. В свою очередь, Данильченко поблагодарила Россию за помощь и поддержку.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/radio-1793769336.html

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793664494.html

мелитополь

украина

донбасс

россия

запорожская область

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Мэр города Мелитополь о визите Кириенко и подготовке к референдуму Кириенко посетил Мелитополь сообщила мэр города Данильченко, добавив, что регион начинает готовиться к референдуму 2022-06-07T21:37 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мелитополь, украина, донбасс, в мире, сергей кириенко, россия, запорожская область, владимир путин