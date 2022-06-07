https://ria.ru/20220607/referendum-1793858488.html
Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму
Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму - РИА Новости, 07.06.2022
Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область) Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:37
2022-06-07T21:37
2022-06-07T22:06
мелитополь
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в мире
сергей кириенко
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запорожская область
владимир путин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Мелитополя (Запорожская область) Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.Также Данильченко сообщила о визите первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко в город.По ее словам, он выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни. В свою очередь, Данильченко поблагодарила Россию за помощь и поддержку.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Мэр города Мелитополь о визите Кириенко и подготовке к референдуму
Кириенко посетил Мелитополь сообщила мэр города Данильченко, добавив, что регион начинает готовиться к референдуму
2022-06-07T21:37
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PT0M53S
РИА Новости
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мелитополь, украина, донбасс, в мире, сергей кириенко, россия, запорожская область, владимир путин
21:37 07.06.2022 (обновлено: 22:06 07.06.2022)
Мэр Мелитополя заявила о начале подготовки к референдуму
Мэр Мелитополя Данильченко: началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России