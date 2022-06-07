https://ria.ru/20220607/razminirovanie-1793695789.html

В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели

В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели - РИА Новости, 07.06.2022

В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели

В Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели, сообщил журналистам замглавы... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:17

2022-06-07T12:17

2022-06-07T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. В Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас все, что касается заминированных территорий, - это ближе к линии разграничения. Там, где ведется активная фаза боевых действий, еще есть заминированные поля. Но, как показала практика, разминирование полей силами войск Российской Федерации происходит очень быстро. Я думаю, что даже там это все будет (сделано) в считанные недели, потому что очень важно максимально быстро вернуться к мирной жизни", - сказал он.По его словам, речь идет о территориях на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской областями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов