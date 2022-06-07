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В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/razminirovanie-1793695789.html
В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели
В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели - РИА Новости, 07.06.2022
В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели
В Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели, сообщил журналистам замглавы... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:17
2022-06-07T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. В Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Сейчас все, что касается заминированных территорий, - это ближе к линии разграничения. Там, где ведется активная фаза боевых действий, еще есть заминированные поля. Но, как показала практика, разминирование полей силами войск Российской Федерации происходит очень быстро. Я думаю, что даже там это все будет (сделано) в считанные недели, потому что очень важно максимально быстро вернуться к мирной жизни", - сказал он.По его словам, речь идет о территориях на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской областями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов
12:17 07.06.2022
 
В Херсонской области пообещали закончить разминирование в считанные недели

Замглавы ВГА Стремоусов: разминирование Херсонской области закончится в считанные недели

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. В Херсонской области осталось разминировать несколько приграничных территорий, эта работа будет закончена в считанные недели, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Сейчас все, что касается заминированных территорий, - это ближе к линии разграничения. Там, где ведется активная фаза боевых действий, еще есть заминированные поля. Но, как показала практика, разминирование полей силами войск Российской Федерации происходит очень быстро. Я думаю, что даже там это все будет (сделано) в считанные недели, потому что очень важно максимально быстро вернуться к мирной жизни", - сказал он.
По его словам, речь идет о территориях на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской областями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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